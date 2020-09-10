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Не помеха общению: дети с потерей слуха получили антивирусные спецмаски

© Fotolia / Lori
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200910/31618750/ne-pomekha-obshcheniyu-deti-s-poterey-slukha-poluchili-antivirusnyye-spetsmaski.html

Посольство ЕС в Молдове безвозмездно передало кишиневской школе для детей с потерей слуха партию средств защиты от коронавируса.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Специальные защитные маски передало в дар муниципальной кишиневской спецшколе для детей с нарушениями слуха представительство Европейского союза в Республике Молдова.
Как отмечается в сообщении столичной примэрии (мэрии), партия из 150 масок  поступила в муниципальное образовательное учреждение №12, где учатся дети с потерей слуха и приобретенной поздней глухотой. Защитные маски многоразовые и прозрачные в области рта, чтобы облегчить общение  слабослышащих детей.
Посольство ЕС в РМ подарило кишиневской школе для детей с потерей слуха партию средств защиты от коронавируса
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Специальные маски для защиты от коронавируса дают возможность общаться людям с потерей слуха
Церемония передачи масок прошла на территории учебного заведения. Присутствовавшая на мероприятии вице-мэр Кишинева Анжела Кутасевич поблагодарила посла ЕС в РМ Петера Михалко за оказанную поддержку, отметив ее значение для детей с особыми потребностями.
Посольство ЕС в РМ подарило кишиневской школе для детей с потерей слуха партию средств защиты от коронавируса
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Посольство ЕС в РМ подарило кишиневской школе для детей с потерей слуха партию средств защиты от коронавируса
"Общение в социуме крайне важно. Эти маски очень помогут педагогом на уроках, чтобы ученики могли их понять. Кроме того, дети смогут активно общаться и взаимодействовать друг с другом", - отметила Кутасевич.
Кишиневская спецшкола № 12 - единственное учреждение в столице, где ведется преподавание для детей 7-18 лет с нарушениями слуха. В настоящее время здесь учатся 73 ребенка, в том числе 48 - в гимназических классах. Школа основана в 1981 году. 

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