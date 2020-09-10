Не помеха общению: дети с потерей слуха получили антивирусные спецмаски

Посольство ЕС в Молдове безвозмездно передало кишиневской школе для детей с потерей слуха партию средств защиты от коронавируса.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Специальные защитные маски передало в дар муниципальной кишиневской спецшколе для детей с нарушениями слуха представительство Европейского союза в Республике Молдова. Специальные защитные маски передало в дар муниципальной кишиневской спецшколе для детей с нарушениями слуха представительство Европейского союза в Республике Молдова.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Специальные маски для защиты от коронавируса дают возможность общаться людям с потерей слуха Как отмечается в сообщении столичной примэрии (мэрии), партия из 150 масок поступила в муниципальное образовательное учреждение №12, где учатся дети с потерей слуха и приобретенной поздней глухотой. Защитные маски многоразовые и прозрачные в области рта, чтобы облегчить общение слабослышащих детей.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Посольство ЕС в РМ подарило кишиневской школе для детей с потерей слуха партию средств защиты от коронавируса Церемония передачи масок прошла на территории учебного заведения. Присутствовавшая на мероприятии вице-мэр Кишинева Анжела Кутасевич поблагодарила посла ЕС в РМ Петера Михалко за оказанную поддержку, отметив ее значение для детей с особыми потребностями.

"Общение в социуме крайне важно. Эти маски очень помогут педагогом на уроках, чтобы ученики могли их понять. Кроме того, дети смогут активно общаться и взаимодействовать друг с другом", - отметила Кутасевич.

Кишиневская спецшкола № 12 - единственное учреждение в столице, где ведется преподавание для детей 7-18 лет с нарушениями слуха. В настоящее время здесь учатся 73 ребенка, в том числе 48 - в гимназических классах. Школа основана в 1981 году.