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Здание Генеральной прокуратуры Молдовы

Генеральная прокуратура Молдовы осталась без аппарата

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200910/31618905/generalnaya-prokuratura-ostalas-bez-apprata.html

На заседании Высшего совета прокуроров приняты решения об изменениях в структуре прокуратуры республики.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Из структуры прокуратуры исключен аппарат Генпрокуратуры, такое решение принято на заседании Высшего совета прокуроров в четверг.

С соответствующим запросом обратился генпрокурор Александр Стояногло. Он пояснил, что подобные изменения необходимы в контексте нового закона. По его словам, "структура Генпрокуратуры устанавливается генеральным прокурором с письменного соглашения Высшего совета прокуроров".

"Принято решение исключить из органиграммы Генпрокуратуры подразделение - аппарат, публичную должность – глава аппарата. Управление по связям с общественностью, а также секретариат и департамент петиций и аудиенций переведены в управление генерального прокурора", - сообщила председатель ВСП Анжела Мутузок.

На этом же заседании Высшего совета прокуроров было принято решение о том, чтобы прокурор Константин Шушу исполнял обязанности главы ВСП Анжелы Мутузок во время ее ежегодного отпуска.

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