Какие новые автобусы появятся на улицах Кишинева - мэр города дал ответ

Сейчас в столичном муниципалитете выясняют: автобусы каких марок закупить для молдавской столицы, чтобы они прослужили кишиневцам как можно дольше.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Автобусный парк столицы Молдовы уже через полгода может пополниться 60 новыми комфортабельными транспортными средствами, отвечающими требованиям XXI века, а затем в считанные месяцы прибудут еще 40 машин. Об этом в четверг сообщил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

По словам столичного градоначальника, 10 сентября муниципалитет объявил конкурс по приобретению десятков автобусов у фирмы, которая победит в этом муниципальном состязании. На данный момент определились 4 предприятия-производителя, которые лидируют в этой "гонке".

Речь идет об автобусах производства таких заводов, как "MAZ", "BMC", "ISUZU" и "Otokar". Теперь рабочей группе предстоит оценить заявки, полученные от производителей, и объявить победителя. По словам столичного градоначальника, это будет сделано в кратчайшие сроки.

"Я хочу, чтобы жители Кишинева как можно скорее получили новый транспорт, чтобы были наконец устранены проблемы, существовавшие годами", – подчеркнул Чебан.

В свою очередь, вице-примар Кишинева Виктор Киронда заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что к ноябрю столичный муниципалитет планирует закупить для города еще 30 троллейбусов, часть из которых будет белорусского производства, а другая будет приобретена из Риги. Такие меры, по словам заместителя мэра столицы, необходимы для параллельного обновления подвижного состава и троллейбусных парков города.

В мэрии в сжатые сроки планируют создать в Автобусном парке города специальные цеха по сборке новых машин из комплектующих частей, поступающих от производителей из-за рубежа. Сборка автобусов в Кишиневе будет дешевле, чем приобретение машин с конвейера.

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