Вопреки пандемии: в Молдове открывается фестиваль "Мария Биешу"

В этом году мероприятие пройдет в усеченном формате. Запланировано проведение четырех концертов. Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся на открытых площадках.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Торжественное открытие 28-го выпуска Международного фестиваля оперы и балета "Мария Биешу" состоится в четверг.

Концерт с участием зарубежных исполнителей начнется в 21.00 на территории одного из винодельческих комплексов в районе Новые Анены (в замке "Мими").

На открытии фестиваля гости смогут насладиться фрагментами и ариями известных произведений в исполнении сопрано Валентины Нафорницы, баритона Михая Доготарь и тенора Лучиано Ганчи из Италии. За дирижерским пультом симфонического оркестра Национальной оперы - маэстро Андрей Юркевич.

В программе фестиваля также запланированы два гала-концерта. На одном из них исполнят фрагменты из различных оперных произведений, на другом – эпизоды из балетных постановок. Представления состоятся 13 и 17 сентября в зале театра. Закрытие международного фестиваля пройдет на открытом воздухе - в сквере Национального театра оперы и балета. Все мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на общественном телеканале Moldova 1.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova