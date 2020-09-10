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Задержание.

Мера пресечения для бывших застройщиков: шесть из восьми - под арестом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200910/31622037/mery-dlya-byvshikh-zastroyschikov-shest-iz-vosmi-zaderzhannykh-pod-arestom.html

Еще один фигурант уголовного дела помещен под домашний арест, другой находится под следствием на свободе.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Кишиневский суд сектора Чеканы постановил поместить под предварительный арест на 30 дней шесть из восьми ранее задержанных экс-сотрудников строительной компании.

Информацию представила Генеральная прокуратура. Еще один фигурант по делу помещен под домашний арест, другой находится под следствием на свободе.

Как ранее сообщала прокуратура, от незаконных действий подозреваемых пострадали 70 человек, вложивших примерно 50 миллионов леев в строительство недвижимости в Кишиневе. Однако их деньги были использованы на другие цели, в том числе осели в карманах сотрудников фирмы.

Компания не смогла выполнить свои обязательства перед инвесторами, так что те остались и без денег, и без квартир.

Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома, архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
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"Нахождение этих людей под арестом на данном этапе расследования более чем необходимо. Соображения, представленные прокуратурой, и степень нарушения прав потерпевших были таковы, что убедили суд, который удовлетворил запрос", - отмечается в пресс-релизе прокуратуры.

Расследование ведется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество, злоупотребление служебным положением и подлог. За эти правонарушения предусмотрено наказание в виде тюремного заключения и лишения права занимать определенные должности. 

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