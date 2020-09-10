Примэрия Кишинева и МВД вместе будут решать транспортные проблемы города

В молдавской столице уже стали притчей во языцех пробки, незаконные парковки, нарушение ПДД, другие вопросы, требующие неотложного решения.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Обеспечение безопасности и регулирование дорожного движения вблизи учебных заведений, проблема пробок, незаконная парковка автомобилей, организация движения возле строительных площадок, а также обеспечение общественного порядка и борьба с передвижной торговлей - вот лишь несколько тем, которые обсуждались на встрече примара (мэра) Кишинева с руководством Министерства внутренних дел (МВД).

Как рассказал на своей странице в Facebook Чебан, в беседе приняли участие вице-примары столицы и представители МВД, которые выступили с предложениями и сценариями решения проблем в сферах, находящихся в ведении двух этих органов власти.

"Самой большой проблемой остается непредоставление приоритета пешеходам, несмотря на то, что многие переходы в столице освещены. Затем обратился за помощью к полиции в решении проблемы незаконных парковок, особенно на центральных улицах", - отметил глава кишиневской администрации.

По его словам, в последнее время сотрудники правоохранительных органов совместно с кишиневскими властями усиленно работают в этом направлении, составляя протоколы на водителей, оставляющих свои автомобили в неположенных местах.

Как подчеркнул Чебан, примэрия намерена и дальше сотрудничать с МВД и организовать кампанию в этом направлении.

По данным полиции, за 8 месяцев текущего года в столице произошло 477 ДТП, в результате которых 20 человек погибли и 539 получили травмы. Число сокращается по сравнению с прошлым годом.

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