Примэрия Кишинева и МВД вместе будут решать транспортные проблемы города

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Обеспечение безопасности и регулирование дорожного движения вблизи учебных заведений, проблема пробок, незаконная парковка автомобилей, организация движения возле строительных площадок, а также обеспечение общественного порядка и борьба с передвижной торговлей - вот лишь несколько тем, которые обсуждались на встрече примара (мэра) Кишинева с руководством Министерства внутренних дел (МВД).
Как рассказал на своей странице в Facebook Чебан, в беседе приняли участие вице-примары столицы и представители МВД, которые выступили с предложениями и сценариями решения проблем в сферах, находящихся в ведении двух этих органов власти.
"Самой большой проблемой остается непредоставление приоритета пешеходам, несмотря на то, что многие переходы в столице освещены. Затем обратился за помощью к полиции в решении проблемы незаконных парковок, особенно на центральных улицах", - отметил глава кишиневской администрации.
Как подчеркнул Чебан, примэрия намерена и дальше сотрудничать с МВД и организовать кампанию в этом направлении.
По данным полиции, за 8 месяцев текущего года в столице произошло 477 ДТП, в результате которых 20 человек погибли и 539 получили травмы. Число сокращается по сравнению с прошлым годом.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>