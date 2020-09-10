21:00 10 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.02
  • UAH0.60
Поиск
Пробка.

Примэрия Кишинева и МВД вместе будут решать транспортные проблемы города

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1f/31492040.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200910/31622858/rimeriya-kishineva-i--vmeste-budut-reshat-transportnye-problemy-goroda.html

В молдавской столице уже стали притчей во языцех пробки, незаконные парковки, нарушение ПДД, другие вопросы, требующие неотложного решения.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Обеспечение безопасности и регулирование дорожного движения вблизи учебных заведений, проблема пробок, незаконная парковка автомобилей, организация движения возле строительных площадок, а также обеспечение общественного порядка и борьба с передвижной торговлей - вот лишь несколько тем, которые обсуждались на встрече примара (мэра) Кишинева с руководством Министерства внутренних дел (МВД). 

Как рассказал на своей странице в Facebook Чебан, в беседе приняли участие вице-примары столицы и представители МВД, которые выступили с предложениями и сценариями решения проблем в сферах, находящихся в ведении двух этих органов власти. 

"Самой большой проблемой остается непредоставление приоритета пешеходам, несмотря на то, что многие переходы в столице освещены. Затем обратился за помощью к полиции в решении проблемы незаконных парковок, особенно на центральных улицах", - отметил глава кишиневской администрации.

Министерство внутренних дел Молдовы.
© Sputnik / Evgheni Panasenco
 У МВД Молдовы появятся новые награды и собственный флаг
По его словам, в последнее время сотрудники правоохранительных органов совместно с кишиневскими властями усиленно работают в этом направлении, составляя протоколы на водителей, оставляющих свои автомобили в неположенных местах. 

Как подчеркнул Чебан, примэрия намерена и дальше сотрудничать с МВД и организовать кампанию в этом направлении. 

По данным полиции, за 8 месяцев текущего года в столице произошло 477 ДТП, в результате которых 20 человек погибли и 539 получили травмы. Число сокращается по сравнению с прошлым годом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кишинев ориентирован на модель Люблина: что станет с общественным транспортом
Киронда: что произойдет с общественным транспортом в Кишиневе
"Как вы это делаете?!" О камерах, парковках и пробках


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Сильнейший пожар вспыхнул в портовой зоне Бейрута.
Сильнейший пожар в порту Бейрута - огонь тушили 16 расчетов
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться