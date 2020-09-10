Оперштаб в Приднестровье: неутешительная статистика заразившихся COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 10 сен – Sputnik. До конца октября в Приднестровье намерены приобрести еще один компьютерный томограф для диагностики заболеваний и установить его в одной больниц региона. Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса.

"Подходящее помещение в бендерской больнице есть. Подготовлен и профильный специалист. Использование в диагностических целях компьютерных томографов подтвердило свою эффективность", - отметили на Оперштабе.

Нехватка томографов

По мнению специалистов, с появлением в Бендерах этого современного диагностического оборудования снизится нагрузка и на службу скорой медицинской помощи, которая доставляет пациентов к месту проведения обследования. Тем более, что в последние несколько дней количество вызовов службы "103" заметно увеличилось - вдвое возросло число температурящих.

Всего в Приднестровье есть два томографа в Тирасполе и один – в Рыбнице. Слободзейский аппарат вышел из строя: требуют замены комплектующие, поставку которых ожидают до конца недели. Бендерчане пока пользуются тираспольским оборудованием. Ежедневно в соседний город доставляют около тридцати пациентов из Бендер, нуждающихся в обследовании с помощью томографа.

Рост инфицированных COVID-19

Как отмечали на совещании, все объекты здравоохранения на данный момент в достатке обеспечены средствами индивидуальной защиты. В наличии и нужное количество противокоронавирусных препаратов. Запас лекарств пополняется исходя из того, чтобы хватало на лечение 1000 пациентов.

В Приднестровье недавно ввели практику сбора биоматериала у граждан с подозрением на COVID-19 в домашних условиях. За минувшие трое суток в таком режиме проведено ПЦР-тестирование 179 человек. У четверых диагностирован коронавирус.

В течение этих трех дней на лабораторное исследование направлена 1481 проба биоматериала граждан, подозреваемых в инфицировании. Выявлено 109 новых случаев заболевания коронавирусом. За этот же период умерло трое пациентов COVID-госпиталей, выписано 47 человек, справившихся с болезнью.

В карантинных госпиталях Приднестровья на данный момент находятся 706 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Развернутые по региону коронавирусные госпитали заполнены наполовину. Их коечный фонд составляет 1415 мест. Максимум COVID-пациентов, которые смогут принять инфекционные подразделения, – 1730 человек.

Всего за время пандемии подтверждено 2594 случая инфицирования приднестровцев COVID-19. Общее количество жителей региона, умерших от вирусной инфекции, – 69 (летальность 2,7%), выздоровевших – 1702 (66% от общего числа заразившихся).

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