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Новый троллейбус.

По улицам с гармошкой: в Кишиневе на линии выйдут новые троллейбусы

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200910/31623027/po-ulitsam-s-garmoshkoy-v-Kishineve-na-linii-vyydut-novye-trlolleybusy.html

Новые сочлененные троллейбусы, которые в народе прозвали "гармошками", уже совсем скоро можно будет заметить на маршрутах в молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Кишинев в сентябре получит новые сочлененные троллейбусы. В соответствии с решением об обновлении парка техники, в город доставят 5 таких машин.

Информацией в соцсетях поделился столичный градоначальник Ион Чебан. Он также сообщил, что до конца текущего года Управление электротранспорта Кишинева завершит сборку еще 30 новых классических односекционных троллейбусов.

Предусмотрено, что комплектация машин будет отвечать всем современным требованиям. Это, в первую очередь, кондиционеры, а также розетки USB, чтобы можно было подзаряжать мобильные устройства в пути. Все новые троллейбусы - низкопольные и с пандусом для удобства посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями.

Троллейбусы-"гармошки" столичный муниципалитет не приобретал 16 лет.

В начале июня текущего года Муниципальный совет утвердил проект решения о привлечении заемных средств в объеме 130 миллионов леев. Было запланировано приобрести на эти деньги 35 новых троллейбусов, в том числе 5 сочлененных.   

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