Минздрав: в Молдове подтверждены 560 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 560 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом в четверг сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Зарегистрирован один эпизод импорта инфекции из Великобритании.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 41 704.

За минувшие сутки проведены 2743 тестов, из них первичных - 2464 .

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 28 медработников: 9 врачей, 13 медсестер и шести сотрудников из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 564 пациента (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 512 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 29 932 человек.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 10 пациентов. Общее число летальных исходов - 1106.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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