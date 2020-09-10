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Врач в больнице.

Минздрав: в Молдове подтверждены 560 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1875)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200910/31623850/dannye-minzdrava-podtverdilis-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 41 704.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 560 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом в четверг сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Зарегистрирован один эпизод импорта инфекции из Великобритании.

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.
© Sputnik / AFK Sistema
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Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 41 704.

За минувшие сутки проведены 2743 тестов, из них первичных - 2464 .

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 28 медработников: 9 врачей, 13 медсестер и шести сотрудников из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 564 пациента (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 512 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 29 932 человек.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 10 пациентов. Общее число летальных исходов - 1106.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1875)

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Теги:
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