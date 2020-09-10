Депутаты внесли поправки в бюджет соцстрахования: что ждет жителей страны

Бюджет социального страхования "отрихтовали" на первом этапе, а перед рассмотрением проекта с поправками во втором чтении депутаты могут внести изменения.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали в первом чтении за поправки в закон о бюджете социального страхования.

"Проект разработан с учетом уточнения расходной и доходной частей бюджета в результате анализа исполнения бюджета в течение года, анализа динамики контингента получателей, а также среднего размера социальных выплат", - сообщила представлявшая инициативу министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, в целом доходы бюджета социального страхования планируется увеличить на 232,71 миллиона леев до 24,57 миллиарда леев, расходы – на 232,71 миллиона до 24,57 миллиарда, а статью обязательных страховых взносов предложено сократить на 73,2 миллиона леев.

"Расходы на социальные выплаты предлагается увеличить на 210,68 миллиона леев. Повышение вызвано необходимостью финансовых средств на третий квартал и затрат на четвертый триместр, а также исходя из динамики числа получателей и среднего размера выплат", - сказала Думбрэвяну.

Затраты по подпрограмме "Защиты в случае временной нетрудоспособности" предлагается повысить на 174,39 миллиона леев. Изменение, как пояснила министр, связано в том числе с повышением среднего размера социальной выплаты, исходя из индивидуальной расчетной базы на каждого получателя, а также периода чрезвычайного положения в здравоохранении.

Расходы на подпрограмму "Защиты людей в возрасте" увеличены на 124,99 миллиона леев. Это связано с увеличением затрат на пересмотр пенсий с 1 июля для граждан, чей трудовой стаж после выхода на заслуженный отдых превышает 10 лет; повышением расходов на выплату пенсий госслужащим, мэрам, сотрудникам гражданской авиации.

На подпрограмму "Защита в связи с потерей кормильца" предлагается выделить на 15,9 миллиона леев меньше средств. А на подпрограмму "Защита семьи и детей" направят на 16,2 миллиона леев больше. Как пояснила Думбрэвяну, увеличение расходов связано с рост отчислений на финансовую поддержку застрахованных лиц до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом сократились расходы на детский отдых и поддержку незастрахованных лиц до достижения ребенком двухлетнего возраста (зарегистрирован спад числа получателей пособий).

Затраты на лиц с ограниченными возможностями снижены на 5,93 миллиона леев.

Предполагается увеличить расходы, связанные с выплатой единовременных пособий, которые касаются увеличения пособия с 700 до 900 леев. Эту помощь предоставят лицам, получающим пенсии и соцвыплаты в размере менее трех тысяч леев в месяц. В числе бенефициаров находятся 659 тысяч человек.

В то же время пенсии и некоторые государственные социальные пособия с 1 октября будут проиндексированы, в соответствии с коэффициентом, отражающим уровень инфляции, зафиксированный в первой половине 2020 года.

Проблемы безработицы

Депутат Дан Перчун обратил внимание на проблему безработицы. Он обратил внимание, что по официальным данным в стране порядка 40 тысяч граждан потеряли работу с начала года. При этом речь идет лишь о тех, кто был трудоустроен легально.

"Реальное число людей, которые остались без работы, скорее всего, еще больше, так как у нас очень много людей, занятых на неформальном рынке труда. Реальная цифра порядка 60 тысяч… И их число может вырасти", - сказал парламентарий.

По словам главы Минздрава, гражданин с официальным статусом безработного претендует на получение социальной помощи. Министр подчеркнула, что поддерживать граждан, лишившихся трудоустройства, нужно не только с точки зрения занятости и экономики.

Она также отметила, что мер по поддержке много и они касаются и тесно взаимодействуют с опытом оставшегося без работы человека. "К сожалению, чаще всего у людей нет особого опыта работы. Больше всего эта проблема приходится на группу молодежи. И мы подготовили законопроект, который касается как раз молодых людей без опыта работы", - сказала Думбрэвяну

Министр отметила, что на начало года Агентством занятости населения были зарегистрированы 16 598 безработных, а с 1 января по 8 сентября – 35 108. "В общей сложности Агентство работало с 51 706 гражданами. При этом 24 480 граждан были без статуса безработного", - уточнила Думбрэвяну.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova