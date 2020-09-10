Глава Минздрава пояснила, как в Молдове будет проходить вакцинация от COVID-19

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты рассказала о переговорах по вакцине от COVID-19, тестировании на коронавирус нового типа государственными лабораториями и мерах по борьбе с инфекцией.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Глава молдавского Минздрава Виорика Думбрэвяну заявила, что для вакцинации населения республики от COVID-19 будет использоваться только тот препарат, который прошел все этапы исследований, и окажется безопасным для граждан.

Министр пояснила, что "Молдова обратилась в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, попросив, что если будет безопасный препарат, который прошел все необходимые исследования, вне зависимости от страны производителя, то, чтобы он был предоставлен республике согласно существующим процедурам".

"Понятно, что в Молдове для вакцинации населения будет использоваться только тот препарат, который прошел все этапы исследований безопасный для граждан", - отметила Думбрэвяну на заседании парламента в четверг, отвечая на вопросы депутатов.

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Она пояснила, что пока рано говорить о том, сколько средств будет выделено закупку этой вакцины, или же она будет представлена Молдове бесплатно. "Как мы можем выделять деньги, если не знаем, когда в целом будет эта вакцина… Одно могу сказать, что мы выделили и находимся в процессе закупки вакцины от сезонного гриппа", - отметила министр.

Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз российского препарата.

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что готов протестировать российскую вакцину от коронавируса нового типа первым из граждан республики. Позже он заявил, что власти страны ведут переговоры с Россией и с Китаем по вопросу предоставления республике вакцины от коронавируса.

"Надеемся получить первые партии этой вакцины, но, конечно, после того, как они будут утверждены на международном уровне, то есть когда Всемирная организация здравоохранения даст добро", - отметил Додон, подчеркнув, что чем быстрее начнется вакцинация, тем скорее страна избавится от вируса.

Сколько тестов на коронавирус есть у Молдовы

Глава Минздрава также обозначила приоритеты на ближайший период в условиях распространения коронавируса нового типа. По ее словам, ранее был утвержден план действий в условиях чрезвычайного положения в здравоохранении, а сейчас специалисты работают над его актуализацией, где прописаны конкретные меры, которые необходимо предпринимать в зависимости от развития эпидемической ситуации в Молдове.

"Там будут указаны коды и меры, которые в этих условиях должны предприниматься. К примеру, если объявлен "желтый код", то какие должны быть меры в этом случае, то же самое касается "оранжевого" и "красного" кодов. Эти меры связаны не только с сектором здравоохранения, но и с системой образования, работой местных органов власти", - пояснила министр.

Что касается тестирования населения, то, как отметила глава Минздрава, к настоящему моменту в запасах Национального агентства общественного здоровья находится порядка 70 тысяч тестов.

"Сегодня рабочая группа рассматривает процедуру закупки еще 100 тысяч тестов. При этом привлечены и представители гражданского общества, чтобы процесс был как можно прозрачнее", - добавила министр.

По ее словам, ежедневно государственные лаборатории в состоянии обработать максимум 3000 тестов, в дальнейшем эту планку власти нацелены повысить до 5000 в день.

Помимо COVID-19 есть и другие недуги

Отвечая на замечание о том, что в стране помимо лиц, у которых подтвердился коронавирус, есть и другие больные, которые нуждаются в медицинской помощи, министр обратила внимание, что специалисты Минздрава рассматривают стратегию на будущее в том, что касается больничной медицинской помощи.

"Мы понимаем, что COVID не заканчивается здесь и сейчас, а проблемы, связанные со здоровьем, комплексные. До конца сентября мы выступим с этой стратегией", - отметила министр.

На заседании в четверг депутаты утвердили в первом чтении поправки в закон об обязательном медицинском страховании на 2020 год.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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