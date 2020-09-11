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Дорожный знак

В полиции Кишинева рассказали, как обезопасить детей при походах в школу

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31620212/v-politsii-kishineva-rasskazali-kak-obezopasit-detey-pri-pokhodakh-v-shkolu.html

Многие учреждения образования в Кишиневе и пригородах находятся в непосредственной близости от автомобильных трасс, в этой связи сотрудники полиции вышли с рекомендациями к родителям и детям, чтобы предотвратить возможные с участием школьников.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Возобновление полноценного образовательного процесса в гимназиях и лицеях столицы несет определенные риски, прежде всего - дорожно-транспортные происшествия, жертвами которых могут стать учащиеся - уточнили в Управлении полиции Кишинева. 

Ежедневно в будние дни сотрудники Патрульной полиции стараются обеспечивать безопасность детей на пешеходных переходах, где не установлены светофоры, заранее приостанавливая автомобильный поток, когда к "зебре" подходят ученики близлежайщей школы. 
Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Также сотрудники органов правопорядка призвали учащихся переходить проезжую часть только в специально обозначенных местах и не перебегать дорогу там, где не положено, и есть риск стать жертвой ДТП. Родителей призывают следить за тем, чтобы дети, отправляясь в школу и возвращаясь домой, шли только по тротуарам и не выходили без надобности на автомобильные трассы.

Учащимся начальных классов педагоги и родители обязаны объяснить, что переходить дорогу можно лишь на зеленый сигнал светофора, также опасно для малышей выскакивать из-за впереди стоящих автомобилей, поскольку безответственность некоторых водителей может привести к трагедии - ребенок будет сбит и получит травмы.

Безопасность школьников должна проявляться и в одежде - в темное время суток они должны носить светлые вещи, которые при включенных фарах автомобиля видно издалека. Можно покупать малышам и жилеты со светоотражающими элементами - это станет для них дополнительной мерой безопасности.

Большим подспорьем в обеспечении безопасности детей на дорогах Кишинева стала общественная акция "Заботливые дедушки и бабушки", которые дежурят на некоторых пешеходных переходах и следят за тем, чтобы малыши правильно следовали по "зебре", не нарушая ПДД и провоцируя аварийные ситуации и инциденты.

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Теги:
школа, дети, меры предосторожности


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