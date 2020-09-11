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Самоубица

В Молдове ежегодно совершают самоубийство более 400 человек

© CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31623710/v-moldove-ezhegodno-sovershayut-samoubiystvo-bolee-400-chelovek.html

Минздрав опубликовал трагическую статистику, отметив таким образом международный день борьбы против суицида.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. По данным Национального агентства общественного здоровья, в 2019 году в Молдове совершили самоубийство 467 человек. Годом ранее эта цифра оказалась еще больше - в 2018 году покончили с собой 489 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, отметив Всемирный день предотвращения самоубийств.

По заявлению Минздрава в Молдове функции оказания психиатрической помощи выполняют семейные врачи и команды 40 общественных центров психического здоровья (ОЦПЗ), состоящие из психиатра, психолога, социального работника и бригады неотложной догоспитальной помощи. В стране действует и 41 "Центр здоровья, дружественный молодежи" сети Youth Klinic Moldova, которая создана на средства Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Служба 112.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Служба 112: в день поступает три звонка о случаях суицида

В 2019 году центры оказали психиатрическую и психологическую и психиатрическую помощь почти 215 тысячам пациентов, в том числе 72 297 женщинам и 41 759 детям. Центры Youth Klinic оказали психологическую помощь в 10 тысячах случаях, в том числе в рамках профилактики суицида. В  2020 году услугами психологического онлайн-консультирования, организованного сетью Youth Klinic, воспользовались уже около 2 тысяч молодых людей.

Всемирный день предотвращения самоубийств был учрежден в 2003 году при поддержке Всемирной организации здравоохранения и под патронажем ООН. Во всем мире самоубийство становится причиной гибели около 800 тысяч человек в год — гибель от суицида происходит каждые 40 секунд.

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Теги:
самоубийство


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