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Новые технологии для заключенных и надзирателей

В Молдове заключенным дали возможность работать в фермерских хозяйствах

© Photo : Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Общество
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Sputnik Молдова
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Благодаря современным браслетам слежения заключенные работают на уборке слив и винограда в Леовском и Хынчештском районах.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Группа из 20 заключенных, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении №3 в Леова, как и шестеро заключенных женской колонии №7 в селе Руска, заняты на сезонных работах по сбору фруктов в местных фермерских хозяйствах. Их трудоустройство стало возможным благодаря использованию специальных электронных браслетов индивидуального слежения, которые позволяют сотрудникам Пенитенциарной службы отслеживать их местонахождение в реальном времени, сообщают в ведомстве.

Как сообщили в Пенитенциарной службе, индивидуальные браслеты используются для того, чтобы дать возможность трудоустроится тем заключенным, у которых есть право передвигаться без охраны, но под наблюдением.

“С помощью такого технического решения, заключенные смогут заняться общественно полезной деятельностью, снизить психологическую нагрузку связанную с лишением свободы и улучшить собственное материальное положение”. 
Новые технологии для заключенных и надзирателей
© Photo : Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Новые технологии для заключенных и надзирателей

Средства слежения подключены к единой системе национального инспектората пробации. Все браслеты были предоставлены Немецким агентством по сотрудничеству (GIZ) и Нацинспекторатом пробации. Устройства могут автономно работать до 3 лет.

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