Урожай подсолнечника пострадал от засухи: цены стали выше

Нынешний год оказался сложным для молдавских аграриев во всех отношениях. Продолжительная засуха нанесла урон урожаю 2020 года.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Сильнейшая засуха этого года в Молдове негативно повлияла и на урожай подсолнечника. Если раньше с одного гектара сельхозпроизводители собирали порядка двух тонн семян, то сейчас этот показатель едва дотягивает до 400 килограммов. Цены стали уже на один лей выше в сравнении с прошлым годом.

Производитель Вадим Кондря из Каушанского района утверждает, что засуха в этом году сильно ударила по его хозяйству. По его словам, в этом году он засеял под подсолнечник порядка 80 гектаров.

"Инвестировал порядка пяти-шести тысяч леев в гектар, а урожай, который мы сейчас убираем, не позволит покрыть и часть расходов. Это потому, что земельные участки мы берем в аренду, и, в первую очередь должны оплатить ее. Мы нуждаемся в поддержке государства, в противном случае мы не сможем существовать. Такого еще не было", - сказал собеседник.

Не лучшим образом складывается ситуация и у других производителей из этого же района. Аграрий Валериу Прапорщик рассказал Sputnik, что засеял подсолнечником 180 гектаров и был очень разочарован тем, что ему нечего собирать с поля.

"Это очень тяжелый год, полный разочарований. После серьезных убытков по урожаю пшеницы и кукурузы, сейчас мы видим, что ситуация ничуть не лучше и с подсолнечником. По 400 килограммов семян с гектара – это очень слабый результат. Потери составляют порядка 80%. Инвестировал в семена, в фитосанитарную продукцию, топливо, рабочую силу, но все напрасно", - отметил производитель.

Подсолнечник после засухи © Sputnik / Mihai Caraus.

Подсолнечник после засухи © Sputnik / Mihai Caraus.

Подсолнечник после засухи © Sputnik / Mihai Caraus.

Подсолнечник после засухи © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 4 © Sputnik / Mihai Caraus. Подсолнечник после засухи

Убытки подсчитают

Представители министерства сельского хозяйства о проблеме, с которой сталкиваются аграрии, знают, но представят точные данные о потерях позднее. При этом чиновники уверяют, что продовольственная безопасность страны не пострадает.

"Кампания по уборке подсолнечника еще продолжается, но только в конце мы узнаем точно, каким оказался урожай. Есть районы, где собирают по 300 килограммов семян с гектара, но есть и такие зоны, к примеру Кантемир, где урожай составляет две тонны с гектара", - сказал консультант Минсельхоза Геннадий Русу.

По его словам, специалисты профильного министерства находятся на этапе оценки ситуации, чтобы затем возместить убытки аграриев.

"Мы знаем, что цены на семена уже выросли. В прошлом году килограмм продавался по пять леев, сейчас – по шесть леев", - добавил собеседник.

По кому в первую очередь бьют последствия засухи?

Последствия засухи больно бьют по агросектору, но скорее всего они не затронут потребителей, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Это объясняется тем, что Молдова интегрирована в мировую экономику. В то же время молдавский лей сейчас вырос в цене и на 5% сильнее, чем другие валюты", - сказал специалист, пояснив, что только за счет обменного курса цены будут ниже.

По его мнению, проблем с отсутствием продуктов или высокими ценами не будет, и граждане могут быть спокойны в этом отношении.

"Власти должны поддержать сельхозпроизводителей, которые оказались в тупике. Если бы в Молдове был закрытый рынок, то аграрии продавали бы продукцию дороже, но нас захватывает экспорт, и потому это невозможно", - добавил Ионицэ.

Статистика для сравнения

В 2019 году урожай с 357 тысяч гектаров подсолнечника составил 811 тысяч тонн семян. Средняя урожайность с гектара тогда была на уровне 2,2 тонны. В этом году этой культурой засадили 383 тысяч гектаров. Ожидается, что средний урожай с гектара составит 1,1 тонны семян.

В августе многие сельхозпроизводители, чьи посевы пострадали от засухи, выходили на протесты и требовали у государства возместить убытки. До настоящего момента в Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства подано 1199 заявок для уменьшения последствий стихийных бедствий, которые затронули зерновые культуры первой группы – пшеницу, овес и рапс. Крайний срок приема подобных заявок на компенсацию потерь - 18 сентября. Власти страны также предприняли ряд мер в помощь пострадавших от засухи аграриям.

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