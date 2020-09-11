Выборы президента Молдовы: кто хочет побороться за кресло главы государства

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы выпал на 11 сентября. А в пятницу ЦИК зарегистрировал еще три инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики.
В целом список желающих возглавить государство пока выглядит так:
- Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии;
- Ренато Усатый от "Нашей партии";
- Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA";
- Майя Санду от PAS;
- Андриан Канду от Pro Moldova;
- Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN);
- Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA;
- Виолетта Иванова от партии "Шор";
- Ион Косташ, как независимый кандидат;
- Константин Оборок, как независимый кандидат;
- Игорь Додон, как независимый кандидат;
- Сергей Тома от "Партии трудящихся";
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Александр Калинин, как независимый кандидат.
Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 17.00 пятницы.
По информации ЦИК, инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.
К слову, Нэстасе, Усатый и Канду уже собрали подписи в свою поддержку. Согласно закону, в течение 7 дней с даты подачи кандидатами документов, ЦИК должна изучить их, проверить представленные подписные листы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации соответствующих претендентов.
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Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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