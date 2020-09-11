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Выборы

Выборы президента Молдовы: кто хочет побороться за кресло главы государства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (101)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31631332/vybory-prezident-moldova-kto-khochet-poborotsya-za-kreslo-glavy-gosudarstva.html

В пятницу ЦИК зарегистрировал инициативные группы в поддержку Игоря Додона, Сергея Томы и Александра Калинина.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы выпал на 11 сентября. А в пятницу ЦИК зарегистрировал еще три инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики.

В целом список желающих возглавить государство пока выглядит так:

  • Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии;
  • Ренато Усатый от "Нашей партии";
  • Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA";
  • Майя Санду от PAS;
  • Андриан Канду от Pro Moldova;
  • Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN);
  • Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA;
  • Виолетта Иванова от партии "Шор";
  • Ион Косташ, как независимый кандидат;
  • Константин Оборок, как независимый кандидат;
  • Игорь Додон, как независимый кандидат;
  • Сергей Тома от "Партии трудящихся"; 

  • Александр Калинин, как независимый кандидат.

Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 17.00 пятницы.

По информации ЦИК, инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

Выборы в Молдове, иллюстративное фото. Архив
© Sputnik / Miroslav Rotari
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К слову, Нэстасе, Усатый и Канду уже собрали подписи в свою поддержку. Согласно закону, в течение 7 дней с даты подачи кандидатами документов, ЦИК должна изучить их, проверить представленные подписные листы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации соответствующих претендентов.

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Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (101)

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Теги:
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