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Кому из переболевших COVID-19 выдадут без очереди путевки в санатории

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31632645/Bolnye-pnevmofibrozom-posle-COVID-19-poluchat-putevki-v-sanatorii-bez-ocheredi.html

Реабилитационные направления будут выдаваться определенным категориям пациентов без очереди в течение 9 месяцев после болезни.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. На заседании правительства был одобрен проект Минздрава о внесении изменений в Положение о порядке учета и распределения реабилитационных направлений престарелым гражданам и лицам с ограниченными возможностями в контексте пандемии COVID-19.

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Поправки призваны обеспечить в приоритетном порядке право на реабилитацию и восстановление застрахованных лиц, пожилых людей, людей с инвалидностью и ветеранов войны, у которых в результате заражения COVID-19 возник пневмофиброз.

Указанным категориям граждан реабилитационные направления будут выдаваться без очереди в первые 9 месяцев после болезни, независимо от того, пользовались ли они ранее этим правом.

Внедрение поправок не потребует выделения дополнительных финансовых средств из государственного бюджета, отмечает Минздрав.

Пациенты с пневмофиброзом смогут поправить здоровье в Реабилитационном центре для престарелых и инвалидов "Speranţa" в Вадул-луй-Водэ и в Центре реабилитации инвалидов и пенсионеров "Виктория" в городе Сергеевка Одесской области Украины.

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Теги:
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