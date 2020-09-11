Кому из переболевших COVID-19 выдадут без очереди путевки в санатории

Реабилитационные направления будут выдаваться определенным категориям пациентов без очереди в течение 9 месяцев после болезни.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. На заседании правительства был одобрен проект Минздрава о внесении изменений в Положение о порядке учета и распределения реабилитационных направлений престарелым гражданам и лицам с ограниченными возможностями в контексте пандемии COVID-19.

Поправки призваны обеспечить в приоритетном порядке право на реабилитацию и восстановление застрахованных лиц, пожилых людей, людей с инвалидностью и ветеранов войны, у которых в результате заражения COVID-19 возник пневмофиброз.

Указанным категориям граждан реабилитационные направления будут выдаваться без очереди в первые 9 месяцев после болезни, независимо от того, пользовались ли они ранее этим правом.

Внедрение поправок не потребует выделения дополнительных финансовых средств из государственного бюджета, отмечает Минздрав.

Пациенты с пневмофиброзом смогут поправить здоровье в Реабилитационном центре для престарелых и инвалидов "Speranţa" в Вадул-луй-Водэ и в Центре реабилитации инвалидов и пенсионеров "Виктория" в городе Сергеевка Одесской области Украины.

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