Эксклюзив Sputnik: молдавский военврач работает в зоне конфликта в Мали

В четырех тысячах километров от родного дома, в самом жарком месте на африканском континенте, молдавский врач борется за жизнь и здоровье солдат страны, разоренной гражданской войной.

Мусульманская республика Мали в Африке привлекла внимание общественности месяц назад. Страну, где царит нищета, сотрясли массовые протесты, кульминацией которых стал арест президента группой военных повстанцев.

© Photo : Arhivă personală / Alexandru Leșan Личный кабинет военврача в штаб-квартире мисии, Бамако, Мали.

Волею судьбы, врач из Республики Молдова сейчас - один из тех, кто заботится о здоровье малийских солдат.

Вооруженные Силы нашей страны выполняют в Мали международную миссию и находятся в регионе уже десять месяцев. Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, здесь вскоре может возникнуть новый очаг пандемии коронавируса.

Молдавский врач в эпицентре африканского хаоса

Александру Лешан - единственный из молдавских военных, кто сейчас находится в самой горячей точке на африканском континенте, согласился рассказать, как попал в Мали и сколько времени у него ушло на подготовку к этой миссии.

Находясь в четырех тысячах километров от Молдовы, Лешан решил остаться в зоне конфликта даже после истечения срока контракта.

© Photo : Arhivă personală / Alexandru Leșan Koulikoro Training Center, februarie 2020. Alături de militarii malieni

В регион он попал в декабре 2019 года как врач в составе миссии ЕС, нацеленной на обучение и консультационную помощь малийской армии. Полгода отработал в полевом госпитале при учебном центре в Куликоро - городе в юго-западной части Республики Мали.

В его задачи входило оказание медицинской помощи и лечение военных, гражданского персонала миссии и местных жителей.

Наш соотечественник также обучал малийских солдат базовым курсам оказания первой помощи в полевых условиях.

"Впервые ступить на африканскую землю мне, как и любому европейцу, было очень сложно. Меня изначально шокировал быт местных жителей: даже если они живут в городе с развитой инфраструктурой, есть дома, где нет питьевой воды и электричества, не говоря уже о сельской местности, где нет дорог, и в сезон дождей местность непроходима. Тяжелым испытанием для местных жителей являются также еда и питьевая вода", - рассказывает Александру Лешан.

Вместе с ним в эту миссию Минобороны прикомандировало еще одного сотрудника. Однако его эвакуировали за месяц до окончания контракта. Решение было принято после того, как Европейская миссия решила сократить численность контингента в связи с пандемией.

"Военный всегда говорит "Да"!

В мае Александру Лешан должен был вернуться домой. Мировая ситуация с пандемией COVID-19 была в самом разгаре, и молдавскому военному предложили остаться. Ответственные лица решили назначить его медицинским советником миссии ЕС в Мали.

"Меня попросили продолжить работу, так как во мне очень нуждались. Сейчас рейсы на Мали не выполняются, для нас есть некоторые ограничения. Я рассчитывал на мандат в полгода, но нужно было продолжать работать. Республику Молдова нужно было представлять на высоком уровне. В конце концов, это судьба каждого военного – никогда не говорить "нет", а всегда отвечать "да", - говорит он.

© Photo : Arhivă personală / Alexandru Leșan Полевой госпиталь в Куликоро, Мали.

Сейчас миссия Александру состоит в координации военного планирования и управлении военным потенциалом по вопросам противодействия эпидемии, управлением ситуацией с COVID-19. Кроме того, он отвечает за закупку медицинских материалов.

Молдавский военврач говорит, что медицинское оборудование на военной базе используется самое современное.

"Любого солдата, которому требуется экстренная помощь, немедленно принимает медицинская бригада, оценивает его состояние, стабилизирует и перевозит по суше или воздуху в больницу с оказанием квалифицированной помощи. Все медицинское оборудование прошло тестирование, лекарств достаточно", - говорит он.

"Не только деньги. Накопленный здесь опыт - бесценен"

"Военный врач носит форму, и это дисциплинирует его больше, чем гражданского. Чтобы участвовать в международных миссиях, нужна хорошая спецподготовка, и здесь я говорю о врачебной части, чтобы быть в курсе специфики той зоны, где будешь работать, какие заболевания там преобладают и каковы протоколы лечения. И по военной части: вы должны знать военные термины, стандартные рабочие процедуры", - рассказывает Александру Лешан.

© Photo : Arhivă personală / Alexandru Leșan Александру Лешан.

Он поделился и тем, почему решил уехать из Молдовы и принять участие в миссии на другой стороне земного шара.

"Для меня это была, прежде всего, мечта попасть на африканский континент. Во-вторых, это накопление опыта. Я хотел посмотреть, действительно ли мы за пределами страны можем соответствовать требованиям, предъявляемым к миссии, подобной Мали. Конечно, это и деньги, но финансовая часть оказалась на третьем месте", - говорит врач.

На родине, в Молдове, его ждут жена и трое детей.

Опыт военной службы у Александру Лешану уже достиг 25 лет. С самого начала он понимал, что хочет посвятить свою жизнь военной медицине.

В 1997 году Александру поехал учиться в Румынию, в Военно-медицинский институт в Бухаресте, по специальности "общая медицина". Через шесть лет вернулся домой и продолжил карьеру в рядах Вооруженных Сил. С 2003 по 2006 годы прошел резидентуру по специальности "внутренняя медицина" в Кишиневском государственном университете.

© Photo : Arhivă personală / Alexandru Leșan Александру Лешан.

Позже Александру Лешану прошел курсы врача скорой помощи в рамках миссий в нескольких странах, в том числе Литве, Чехии, Голландии, Турции. Кроме того, окончил курсы медицинского планирования в Германии и США.

Подготовка к миссии в Мали заняла почти год.

Находясь в горячей точке, Александру Лешану говорит, что скучает только по молдавской кухне и, разумеется, по своей семье. С родными ему удается общаться почти ежедневно.

На родину молдавский военврач должен вернуться в декабре текущего года.

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