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Жерло колодца.

Не убийство и не несчастный случай: в колодце в селе Ташлык нашли тело женщины

© Photo : Гродненское ОУМЧС
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31633378/ne-ubiystvo-i-ne-neschastnyy-sluchay-v-kolodtse-v-sele-tashlyk-nashli-telo-zhenschiny.html

Следствие ведет дальнейшее разбирательство по делу. Однако уже проясняются обстоятельства, по которым становится ясно, что это некриминальная история.

ТИРАСПОЛЬ, 11 сен – Sputnik. В селе Ташлык Григориопольского района в колодце обнаружено тело местной 68-летней жительницы. Как рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья, предположительно, сельчанка покончила жизнь самоубийством.

"Все произошло ранним утра. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения извлекли труп женщины без признаков насильственной смерти. Ничего, подтверждающего несчастный случай, также обнаружено не было", - пояснили в ведомстве.

Колодец.
Могилевское ОУМЧС
Спасатели извлекли со дна колодца в Сорокском районе троих человек
Как отметили оперативники, ситуацию прояснил сын женщины.

Он рассказал, что мать несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, поэтому в последнее время была закрыта в комнате. В этот день, пока сын был на работе, она разбила окно и выбралась на улицу.

Следствие проводит дальнейшее разбирательство.

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Теги:
колодцы, село Ташлык, Приднестровье


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