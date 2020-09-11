Не убийство и не несчастный случай: в колодце в селе Ташлык нашли тело женщины

Следствие ведет дальнейшее разбирательство по делу. Однако уже проясняются обстоятельства, по которым становится ясно, что это некриминальная история.

ТИРАСПОЛЬ, 11 сен – Sputnik. В селе Ташлык Григориопольского района в колодце обнаружено тело местной 68-летней жительницы. Как рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья, предположительно, сельчанка покончила жизнь самоубийством.

"Все произошло ранним утра. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения извлекли труп женщины без признаков насильственной смерти. Ничего, подтверждающего несчастный случай, также обнаружено не было", - пояснили в ведомстве.

Как отметили оперативники, ситуацию прояснил сын женщины.

Он рассказал, что мать несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, поэтому в последнее время была закрыта в комнате. В этот день, пока сын был на работе, она разбила окно и выбралась на улицу.

Следствие проводит дальнейшее разбирательство.

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