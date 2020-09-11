Полицейский из Бричан умер от Covid – 19: ему было 36 лет

Полицейского госпитализировали в конце августа с острой двухсторонней пневмонией и подключили к аппарату ИВЛ.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Сотрудник инспектората полиции Бричан скончался 10 сентября в Бельцкой клинической больнице. У него был диагностирован COVID-19. Сообщение о гибели полицейского было опубликовано на странице молдавской полиции в Facebook.

Умершему полицейскому было 36 лет. Его госпитализировали 29 августа с острой двусторонней пневмонией. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что мужчина проработал в органах МВД более 12 лет. Был женат, на попечении жены остались двое детей. Он занимал должность старшего участкового в отделении полиции города Липканы.

Как сообщают в полиции, это четвертый летальный исход среди сотрудников органов МВД, у которых был диагностирован COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova