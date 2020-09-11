Продолжит ли Додон выполнять обязанности президента во время электоральной гонки

Действующий глава государства подчеркнул, что не собирается использовать свой официальный статус или прибегать к "административному ресурсу" во время электоральной кампании.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон ответил, собирается ли он приостановить полномочия на посту главы государства во время избирательной гонки.

Он обратил внимание, что законодательство Молдовы не обязывает президента страны, премьера, спикера парламента приостанавливать деятельность, когда они находятся в электоральной кампании.

"Ни один президент не приостанавливал полномочия во время электоральной гонки. А сейчас некоторые хотят. Все время чего-то не хватает электоральным конкурентам. Посмотрим. Решение примем в конце месяца. Еще раз отмечу, что законодательство не обязывает президента приостанавливать деятельность на посту главы республики в течение электорального периода", - заявил Додон в пятницу в еженедельной рубрике "Президент отвечает".

По его словам, вне зависимости от решения, он не будет использовать административный ресурс.

"Это означает, что я не буду идти в качестве президента на встречи с электоратом, использовать каким-то образом этот статус", - сказал Додон.

В среду Додон подал в Центризбирком документы для регистрации инициативной группы для сбора подписей в его поддержку. Тогда же он объявил, что баллотируется на второй срок как независимый кандидат. В пятницу ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку Додона.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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