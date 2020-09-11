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Планы столичного градоначальника на осень: что изменится в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31634174/plany-stolichnogo-gradonachalnika-na-osen-chto-izmenitsya-v-kishineve.html

Все важные вопросы по развитию Кишинева обсудили на встрече президент Молдовы и руководитель столичного муниципия.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и примар (мэр) Кишинева Ион Чебан обсудили вопросы, которые имеют большое значение для столичного муниципалитета. Среди главных тем – пополнение троллейбусного и автобусного парков, ремонт различных объектов, а также организация беспрецедентной праздничной программы.

"Я высоко оценил усилия мэра по улучшению облика нашей столицы и подтвердил готовность Аппарата президента и далее поддерживать проекты и инициативы для Кишинева и его жителей", - отметил в своем посте Додон.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Глава государства и руководитель столицы подробно обсудили тему поступления новых транспортных средств, которые скоро прибудут в Кишинев. Это, в том числе 100 автобусов, которые будут закуплены, и 35 собранных троллейбусов.

"Мы также обсудили возобновление учебного процесса в дошкольных и школьных учреждениях, объекты инфраструктуры, которые находятся на ремонте, и сроки сдачи каждого проекта", - подчеркнул президент.

Собеседники затронули тему Дня города и организацию его празднования в нынешней ситуации. Традиционно Кишинев отмечает дату своего основания 14 октября.

"Мы хотим сделать нечто уникальное для жителей Кишинева, но с соблюдением всех правил безопасности и рекомендаций специалистов", - пояснил Ион Чебан.

По словам мэра, на встрече он получил важные для себя заверения в том, что президентура продолжит поддерживать все проекты, нацеленные на развитие Кишинева.

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Теги:
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