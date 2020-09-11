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Выборы. Арзивное фото

Что заявил Додон о возможности перенести выборы президента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (103)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31634751/chto-zayavil-dodon-vozmozhnosti-perenesti-vybory-prezident-moldova.html

Глава государства отметил, что не собирается просить перенести президентские выборы из-за ситуации, связанной с распространением COVID-19.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон не намерен переносить президентские выборы из-за ситуации, связанной с распространением COVID-19. Так глава государства ответил на вопрос Sputnik Молдова в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

"Я не хочу и очень надеюсь, что выборы не будут перенесены на следующий год. Выборы (намечены - ред.) во многих государствах. Местные выборы в Румынии, президентские выборы в США… И везде ситуация непростая. Откуда мы знаем, что если отложим голосование на начало следующего года, ситуация станет лучше", - сказал Додон.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Продолжит ли Додон выполнять обязанности президента во время электоральной гонки
По его словам, он не намерен вы ступать с предложением переносить выборы президента. Глава государства напомнил, что решение о переносе выборов принимает парламент голосоами 51 депутата, если будет установлено чрезвычайное положение. "Очень надеюсь, что выборы состоятся, как и планировалось, 1 ноября", - добавил Додон.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (103)

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