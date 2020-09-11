Додон: ожидаем снятия ограничений для студентов, которые обучаются в России

Президент подтвердил, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, учащиеся из Молдовы, которые зачислены в российские вузы, смогут выехать для продолжения учебы.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Студенты из Молдовы, которые обучаются в российских вузах, смогут въехать в Россию для продолжения учебы, и власти Молдовы ожидают, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".

"Очень надеюсь, что побыстрее откроются границы с Россией. Это важно для наших молодых людей, которые являются студентами российских вузов и, к сожалению, не могут сейчас выехать. Мы ждем на первом этапе решение для них. Как только снизится количество инфицированных, я надеюсь, что Российская Федерация снимет эти ограничения", — сказал Додон.

Президент отметил, что принятие соответствующего решения ожидается в ближайшее время.

Ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Максим Зайцев рассказал Sputnik, что обращение с просьбой впустить на территорию РФ иностранных студентов уже рассматривается.

Депутат заверил, что этот вопрос активно прорабатывается правительством РФ, и в скором времени всем иностранным студентам дадут возможность продолжить обучение в российских вузах.

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