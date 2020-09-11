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Начало учебного года в вузах. Архивное фото

Додон: ожидаем снятия ограничений для студентов, которые обучаются в России

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31636895/Dodon-ozhidaem-snyatiya-ogranicheniy-dlya-studentov-kotorye-obuchayutsya-v-Rossii.html

Президент подтвердил, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, учащиеся из Молдовы, которые зачислены в российские вузы, смогут выехать для продолжения учебы.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Студенты из Молдовы, которые обучаются в российских вузах, смогут въехать в Россию для продолжения учебы, и власти Молдовы ожидают, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".

"Очень надеюсь, что побыстрее откроются границы с Россией. Это важно для наших молодых людей, которые являются студентами российских вузов и, к сожалению, не могут сейчас выехать. Мы ждем на первом этапе решение для них. Как только снизится количество инфицированных, я надеюсь, что Российская Федерация снимет эти ограничения", — сказал Додон.

Занятия в учебном заведении
© Sputnik / Алексей Майшев
Иностранным студентам могут в сентябре разрешить въезд в Россию
Президент отметил, что принятие соответствующего решения ожидается в ближайшее время. 

Ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Максим Зайцев рассказал Sputnik, что обращение с просьбой впустить на территорию РФ иностранных студентов уже рассматривается.

Депутат заверил, что этот вопрос активно прорабатывается правительством РФ, и в скором времени всем иностранным студентам дадут возможность продолжить обучение в российских вузах.

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Теги:
студенты


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