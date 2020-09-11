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В Кишиневе презентовали проект по созданию скульптуры Шапка Гугуцэ

Семиметровая "Шапка Гугуцэ": такой арт-объект появится в центре Кишинева

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31638974/shapka-gugutse-v-sem-metrov-takoy-art-obekt-poyavitsya-v-tsentre-kishineva.html

Речь идет о скульптурной композиции, которая будет иметь форму огромного головного убора, ставшего неразрывной ассоциацией с известным героем молдавской сказки "Приключения Гугуцэ".

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. В центре Кишинева намерены установить скульптурную экспозицию "Шапка Гугуцэ", посвященную популярному персонажу, созданному молдавским писателем Спиридоном Вангели. Об этом сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, который посетил презентацию этого проекта.

"Шапка Гугуцэ" - символ детства и культурно-художественный артефакт нашего народа. Этой инсталляцией мы отдаем дань уважения писателю Спиридону Вангели за его потрясающим детским историям, которые прославили Молдову на весь мир", - написал градоначальник в своем посте в соцсети.
Spiridon Vangheli împreună cu copii din Capitală
© Photo : Calea Ferată a Moldovei
Спиридон Вангели среди детей.

Композиция будет выполнена в виде огромного головного убора, высотой в шесть-семь метров.

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© Sputnik / Д.Ухтомский
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Место расположения этого арт-объекта в центре города еще обдумывается.

Проект был инициирован Академией экономических знаний Молдовы, ректора которого Григоре Белостечника мэр поблагодарил за прекрасную идею.

"А также хочу поблагодарить ректора за награду, которую он вручил мне как знак высокой признательности за продвижение культурных ценностей и национальных традиций в Кишиневе", - резюмировал в своем посте Чебан.

В Кишиневе презентовали проект по созданию скульптуры Шапка Гугуцэ
© Photo : Facebook / Iv Ceban
В Кишиневе презентовали проект по созданию скульптуры "Шапка Гугуцэ"

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Теги:
скульптура, Ион Чебан, Гугуцэ, Кишинев


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