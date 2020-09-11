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Врач. Архивное фото.

Минздрав назвал число новых подтвержденных случаев COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1880)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31640981/minzdrav-nazval-chislo-novykh-podtverzhdennykh-sluchaev-covid19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 42 тысячи.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 479 новых случаев заражения COVID-19. Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

Остановка общественного транспорта. Архивное фото.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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В одном эпизоде речь идет об "импорте" инфекции - из Румынии.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 42 183.

За минувшие 24 часа проведены 2 465 теста, при этом повторно - 262.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 19 медработников: одного врача, 15 медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 557 пациентов (из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Состояние 1315 оценивается как средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 505 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 30 437 человек.

Зафиксированы еще восемь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1114.

В частности, Минздрав сообщил о смерти 79-летнего врача-стоматолога Константина Усатого. Он работал в муниципальной стоматологической клинике в Яловенах. Мужчину госпитализировали 4 сентября. У него подтвердился COVID-19.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким в связи с тяжелой утратой", - сказано в сообщении Минздрава.

Общее число медработников, скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом нового типа в Молдове, достигло 31 человека. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1880)

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