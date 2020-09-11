Учителям и аграриям окажут поддержку со стороны государства

Депутаты проголосовали в окончательном чтении за законопроект, который предполагает поддержку со стороны государства сразу нескольким категориям населения.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Пакет мер по поддержке дидактического персонала и сельхозпроизводителей в связи с COVID-19 и засухой проголосован в окончательном чтении. Помощью смогут воспользоваться и некоторые сотрудники и работодатели, которые пострадали от экономический эффектов пандемического кризиса и неблагоприятных погодных условий.

После голосования по этому проекту в окончательном чтении сохранена единовременная поддержка в 16 тысяч леев для медицинских работников и сотрудников МВД, которые заразились коронавирусом на рабочем месте.

Утверждены изменения в закон о единой системе заработной платы в бюджетном секторе. Так, в случае нехватки учителей руководители образовательных учреждений могут установить для оставшихся в системе сотрудников максимальный объем работы до 1,5 учебной нормы, для учителей художественного воспитания - до двух норм. Максимум для преподавателей с функциями руководителей составит 0,5 учебной нормы. К концу первого семестра учебного года правительство может расширить сроки действия этих положений.

В рамках этого же пакета мер утвержден закон об установлении мер по поддержке предпринимательской деятельности и внесению изменений в некоторые нормативные акты. Таким образом, государство планирует субсидировать выплаченные проценты, начиная с 1 мая 2020 года, вне зависимости от срока кредитного договора. Сумма НДС, подлежащая возмещению, будет представлять собой совокупную сумму налога на имущество, уплаченного за 2020 год, и налога на заработную плату за период, соответствующий периоду возврата НДС.

Кроме того, до 31 декабря нынешнего года планируется ввести мораторий на налоговый контроль для пострадавших агропроизводелей.

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