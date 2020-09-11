Задыхающаяся Молдова: чем дышат жители Кишинева и Бельц

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. На протяжении текущего года Государственная гидрометеорологическая служба республики неоднократно объявляла об опасности, связанной с повышенным загрязнением воздуха в Кишиневе и Бельцах. Причины прозаичны - большое скопление машин, деятельность промышленных предприятий - все эти факторы раз от раза приводили к тому, что кишиневцы и бельчане вынуждены были дышать смесью, наполненной пылью, формальдегидом, целой группой тяжелых металлов.
Институт химии и министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды контролируют 26 загрязнителей воздуха в Республике Молдова. Международное сообщество мониторит еще 12, которые негативно влияют на качество воздуха в нашей стране.
Индекс качества воздуха основан на измерении выбросов взвешенных частиц (PM2,5 и PM10), тропосферного озона (O3), диоксида серы (SO2), оксида углерода (CO). На основе данных мониторинга Государственная гидрометеорологическая служба ежедневно составляет карту загрязнения воздуха в муниципиях Кишинев и Белцы, а также в целом по стране.
Подвозя себя, не врежу́ другим
"В крупных городах мы фиксируем очень интенсивный рост загрязнения воздуха автотранспортом. Из-за этого в последние несколько лет, особенно в жаркую погоду, мы начали фиксировать настоящий смог, чего ранее не наблюдалось. За последние пять лет в столице республики значительно выросло число респираторных заболеваний - на 35-40 процентов. Это - большая проблема для такого огромного города, как Кишинев", - заявил эксперт.
Частичным решением проблемы минимизации пагубного эффекта выхлопных газов для здоровья кишиневцев и бельчан Исак назвал постепенный переход большинства отечественных автомобилистов на современные, экологичные (а значит - менее вредные для людей) транспортные средства.
"Власти нашей страны могли бы продвинуться значительно дальше в этом направлении, используя альтернативные источники энергии для зарядки таких автомобилей. В частности , - энергию солнца и ветра. Но для этого нужны инвестиции", - высказался Исак.
Нашествие ржавой "жестянки" и решения
Сегодня в молдавской столице официально зарегистрировано свыше 400 тысяч автомобилей, более половины из которых произведены 20-25 лет назад и, соответственно, представляют наибольший вред для экологии столицы и ее жителей.
"Некоторые автомобили и вовсе стоило бы давно сдать в металлолом. Но для этого нужна комплексная, государственная программа", - уточнил собеседник.
Стоит отметить, что на уровне правительства в нынешнем году всерьез обсуждалась программа "Primul automobil" ("Первый автомобиль" - ред.). Однако к ее непосредственному внедрению кабинет министров так и не подошел вплотную.
В эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Станислав Гилецкий проанализировал, как эта программа, в случае ее запуска, повлияет на авторынок в Молдове, и каким образом отразится на состоянии экологии. Специалист также ответил на вопрос, может ли эта инициатива быть эффективной и рациональной.
По мнению Гилецкого, число автомобилей в стране стремительно растет и без того, чтобы государство стимулировало граждан, пусть и на льготных условиях, приобретать машины.
"В прошлом году Молдова перешагнула цифру в 1 миллион автомобилей, зарегистрированных на ее территории. Ежегодно число транспортных средств в стране возрастает на 45 тысяч единиц. Через 10-12 лет в республике будет порядка 2 миллионов автомашин", - подчеркнул собеседник.
"Главные риски этой программы заключаются в том, что число автомобилей начнет расти в геометрической прогрессии, а это существенно загрязнит окружающую среду. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания - не самое лучшее решение для Молдовы", - уточнил собеседник.
В Кишиневе и Бельцах - мало зелени и много пыли
Еще одним источником возникновения респираторных заболеваний и аллергических реакций в крупных городах страны является пыль, которая в условиях многомесячной гидрологической засухи также весьма негативно сказывается на здоровье жителей.
Сегодня одной из мер борьбы с этим "серым злом" эксперты-экологи называют увеличение лесопарковых зон там, где это возможно, и закладки современных газонов и систем капельного орошения на многолюдных проспектах, улицах и бульварах столицы.
"Сегодня мало кто из власть имущих задумываются о таких долгосрочных капиталовложениях, как забота о здоровье человека и его продолжительной трудоспособности. Такие инвестиции себя оправдали бы через 15-20 лет. Но есть изменения к лучшему в Кишиневе - дороги города стали активно чистить. Однако этого недостаточно, улицы необходимо мыть так, как это делают во многих европейских городах", - заявил Андрей Исак.
В свою очередь, председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба сообщил в интервью радиостудии Sputnik, что за последнюю четверть века в столице и Бельцах нет ни одного дня, когда бы их жители дышали бы поистине чистым воздухом. Состояние постоянного удушья приводит не только к возникновению ряда хронических заболеваний, но напрямую влияет на их работоспособность, на их ежедневную активность.
"Бич больших городов страны - постоянное уменьшение площадей, ранее занятых зелеными насаждениями - парками и лесополосами. Кишинев на протяжении четверти века развивался и строился с учетом вырубки деревьев. На 90 процентов внутриквартальное строительство в столице ведется за счет вырубки деревьев", - сообщил эксперт.
По мнению эколога, столица экстренно нуждается в разгрузке от небывалого числа автомобилей, в качестве решения проблемы Гараба заявил о необходимости скорейшего строительства объездной кольцевой трассы. Вторым решением специалист назвал запрет на въезд в город частного транспорта, в особенности автомобилей, произведенных более 20 лет назад. Их, считает собеседник, необходимо оставлять на специально оборудованных парковках на въездах в столицу, а владельцев призывать пользоваться общественным транспортом. Иначе через считанные годы Кишинев рискует окончательно задохнуться.
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