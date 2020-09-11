Задыхающаяся Молдова: чем дышат жители Кишинева и Бельц

Качество воздуха в крупных городах Молдовы оставляет желать лучшего, утверждают экологи, именно поэтому уже сейчас необходимы срочные меры, которые бы уберегли жителей этих населенных пунктов от развития патологий дыхательной системы.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. На протяжении текущего года Государственная гидрометеорологическая служба республики неоднократно объявляла об опасности, связанной с повышенным загрязнением воздуха в Кишиневе и Бельцах. Причины прозаичны - большое скопление машин, деятельность промышленных предприятий - все эти факторы раз от раза приводили к тому, что кишиневцы и бельчане вынуждены были дышать смесью, наполненной пылью, формальдегидом, целой группой тяжелых металлов.

Институт химии и министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды контролируют 26 загрязнителей воздуха в Республике Молдова. Международное сообщество мониторит еще 12, которые негативно влияют на качество воздуха в нашей стране.

Индекс качества воздуха основан на измерении выбросов взвешенных частиц (PM2,5 и PM10), тропосферного озона (O3), диоксида серы (SO2), оксида углерода (CO). На основе данных мониторинга Государственная гидрометеорологическая служба ежедневно составляет карту загрязнения воздуха в муниципиях Кишинев и Белцы, а также в целом по стране.

Подвозя себя, не врежу́ другим

В эфире радиостудии Sputnik Молдова руководитель Национальной программы по вопросам защиты окружающей среды Андрей Исак подчеркнул, что воздух наиболее загрязнен в крупных городах страны из-за выхлопов сотен тысяч автомобилей. Есть в Кишиневе и Бельцах стационарные источники загрязнения воздуха - малые и средние промышленные предприятия, теплоэнергоцентрали.

"В крупных городах мы фиксируем очень интенсивный рост загрязнения воздуха автотранспортом. Из-за этого в последние несколько лет, особенно в жаркую погоду, мы начали фиксировать настоящий смог, чего ранее не наблюдалось. За последние пять лет в столице республики значительно выросло число респираторных заболеваний - на 35-40 процентов. Это - большая проблема для такого огромного города, как Кишинев", - заявил эксперт.

Частичным решением проблемы минимизации пагубного эффекта выхлопных газов для здоровья кишиневцев и бельчан Исак назвал постепенный переход большинства отечественных автомобилистов на современные, экологичные (а значит - менее вредные для людей) транспортные средства.

Конечно, пока страна является одной из самых бедных в Европе, сделать это быстро, как в Германии, Франции, Великобритании, вряд ли удастся, но первые шаги правительством республики в этом направлении уже предприняты. Повсеместно по республике открываются десятки зарядных станций для электромобилей, что уже дает возможность их владельцам чувствовать себя комфортно на трассах страны.

"Власти нашей страны могли бы продвинуться значительно дальше в этом направлении, используя альтернативные источники энергии для зарядки таких автомобилей. В частности , - энергию солнца и ветра. Но для этого нужны инвестиции", - высказался Исак.

Нашествие ржавой "жестянки" и решения

Сегодня в молдавской столице официально зарегистрировано свыше 400 тысяч автомобилей, более половины из которых произведены 20-25 лет назад и, соответственно, представляют наибольший вред для экологии столицы и ее жителей.

"Некоторые автомобили и вовсе стоило бы давно сдать в металлолом. Но для этого нужна комплексная, государственная программа", - уточнил собеседник.

© Sputnik / Anatolii Kiriak. Пробка.

Стоит отметить, что на уровне правительства в нынешнем году всерьез обсуждалась программа "Primul automobil" ("Первый автомобиль" - ред.). Однако к ее непосредственному внедрению кабинет министров так и не подошел вплотную.

В эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Станислав Гилецкий проанализировал, как эта программа, в случае ее запуска, повлияет на авторынок в Молдове, и каким образом отразится на состоянии экологии. Специалист также ответил на вопрос, может ли эта инициатива быть эффективной и рациональной.

По мнению Гилецкого, число автомобилей в стране стремительно растет и без того, чтобы государство стимулировало граждан, пусть и на льготных условиях, приобретать машины.

"В прошлом году Молдова перешагнула цифру в 1 миллион автомобилей, зарегистрированных на ее территории. Ежегодно число транспортных средств в стране возрастает на 45 тысяч единиц. Через 10-12 лет в республике будет порядка 2 миллионов автомашин", - подчеркнул собеседник.

Гилецкий также отметил, что в условиях, когда участниками программы станут граждане страны со средним уровнем доходов, сложно говорить о том, что они будут покупать дорогие модели или вообще электромобили. Соответственно, способствуя тому, чтобы граждане покупали автомобили, государство получит на выходе ухудшение экологической обстановки в стране.

"Главные риски этой программы заключаются в том, что число автомобилей начнет расти в геометрической прогрессии, а это существенно загрязнит окружающую среду. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания - не самое лучшее решение для Молдовы", - уточнил собеседник.

В Кишиневе и Бельцах - мало зелени и много пыли

Еще одним источником возникновения респираторных заболеваний и аллергических реакций в крупных городах страны является пыль, которая в условиях многомесячной гидрологической засухи также весьма негативно сказывается на здоровье жителей.

Сегодня одной из мер борьбы с этим "серым злом" эксперты-экологи называют увеличение лесопарковых зон там, где это возможно, и закладки современных газонов и систем капельного орошения на многолюдных проспектах, улицах и бульварах столицы.

"Сегодня мало кто из власть имущих задумываются о таких долгосрочных капиталовложениях, как забота о здоровье человека и его продолжительной трудоспособности. Такие инвестиции себя оправдали бы через 15-20 лет. Но есть изменения к лучшему в Кишиневе - дороги города стали активно чистить. Однако этого недостаточно, улицы необходимо мыть так, как это делают во многих европейских городах", - заявил Андрей Исак.

В свою очередь, председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба сообщил в интервью радиостудии Sputnik, что за последнюю четверть века в столице и Бельцах нет ни одного дня, когда бы их жители дышали бы поистине чистым воздухом. Состояние постоянного удушья приводит не только к возникновению ряда хронических заболеваний, но напрямую влияет на их работоспособность, на их ежедневную активность.

"Бич больших городов страны - постоянное уменьшение площадей, ранее занятых зелеными насаждениями - парками и лесополосами. Кишинев на протяжении четверти века развивался и строился с учетом вырубки деревьев. На 90 процентов внутриквартальное строительство в столице ведется за счет вырубки деревьев", - сообщил эксперт.

По мнению эколога, столица экстренно нуждается в разгрузке от небывалого числа автомобилей, в качестве решения проблемы Гараба заявил о необходимости скорейшего строительства объездной кольцевой трассы. Вторым решением специалист назвал запрет на въезд в город частного транспорта, в особенности автомобилей, произведенных более 20 лет назад. Их, считает собеседник, необходимо оставлять на специально оборудованных парковках на въездах в столицу, а владельцев призывать пользоваться общественным транспортом. Иначе через считанные годы Кишинев рискует окончательно задохнуться.

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