Минздрав утвердил список стран, из которых запрещен въезд без карантина

В списке 53 страны, после их посещения необходимо при въезде в Молдову соблюдать режим обязательной двухнедельной изоляции.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты установило круг стран, после посещения которых необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции при въезде в Республику Молдова, начиная с 14 сентября.

Список будет обновляться каждые две недели по пятницам и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В перечень из 53 государств внесены страны-соседи Молдовы — Румыния и Украина, а также Армения и Казахстан.

В соответствии с принятыми в европейских государствах критериями, в "красную зону" повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 нового типа составляет свыше 50 случаев на 100 тысяч населения.

В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить в карантин.

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