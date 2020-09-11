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Аэропорт. Архивное фото.

Минздрав утвердил список стран, из которых запрещен въезд без карантина

© Sputnik / Доминик Бутен
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1882)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200911/31644861/minzdrav-utverdil-spisok-stran-iz-kotorykh-zapreschen-vezd-bez-karantina.html

В списке 53 страны, после их посещения необходимо при въезде в Молдову соблюдать режим обязательной двухнедельной изоляции.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты установило круг стран, после посещения которых необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции при въезде в Республику Молдова, начиная с 14 сентября.

ЦИК.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Список будет обновляться каждые две недели по пятницам и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В перечень из 53 государств внесены страны-соседи Молдовы — Румыния и Украина, а также Армения и Казахстан.

В соответствии с принятыми в европейских государствах критериями, в "красную зону" повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 нового типа составляет свыше 50 случаев на 100 тысяч населения.

В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить в карантин.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1882)

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Теги:
коронавирус


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