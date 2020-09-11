В Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении: что изменилось

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. В Молдове до 30 сентября продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Решение приняла в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На заседании комиссии сняты некоторые ограничения, которые действовали ранее. В частности, в Молдове разрешили проводить свадьбы и кумэтрии. Однако эти торжества можно проводить при условии, что в них будут принимать участие не более 50 человек. При этом должны соблюдаться меры противоэпидемической безопасности.

Также власти страны разрешили проводить массовые общественные манифестации, число участников которых также не должно превышать полусотни.

Есть нововведения, касающиеся родителей, которые в начале нового учебного года сопровождали своих детей на обучение за рубеж. По возвращению на родину им не надо будет находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

Возвращающимся из зарубежных поездок гражданам – в случае, если они находились в стране, входящей в "зеленую", то есть – безопасную зону с точки зрения распространения COVID-19, а затем проехали транзитом через государство с "красным" статусом - придется провести домп ближайшие две недели, как только они пересекут госграницу Молдовы.

Что касается кампании по выборам президента, то Нацкомиссия постановила избегать открытия избирательных участков в помещениях образовательных учреждений.

В отношении большинства граждан страны карантинные требования остались прежними: необходимо обрабатывать поверхность ладоней спиртосодержащими растворами, носить защитные маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию в метр и более.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его несколько раз продлевали.

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