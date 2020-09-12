Сокровища Молдовы пока останутся в Румынии: зачем их передали соседней стране

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik, Дарья Чернега. Министерство образования, культуры и исследований продлило срок реставрации богослужебного облачения митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, которая в настоящее время проводится румынскими специалистами. Соответствующее соглашение с представителями Национального музейного комплекса "Молдова" из Ясс подписал министр образования Игорь Шаров.

Митра, стихарь, омофор и еще более десятка предметов личного одеяния митрополита находятся в румынской лаборатории с 2016 года. Четыре года назад их извлекли из могилы Гавриила Бэнулеску-Бодони, который захоронен на территории известного молдавского монастыря Кэприяна. Тогда его останки были подняты из земли для поклонения во время церемонии канонизации. На тот момент замминистра культуры Ион Постикэ сообщал, что элементы одежды с позолотой хорошо сохранились, и через полтора года их вернут в музей монастыря Кэприяна.

"Благодаря работе специалистов-реставраторов до середины 2020 года удалось реставрировать и законсервировать внушительное количество предметов, которые в будущем станут одними из самых значимых предметов культурного наследия Республики Молдова», - говорится в недавнем сообщении министерства образования, культуры и исследований.

Митрополит Кишиневский и Хотинский Гавриил Бэнулеску-Бодони был знаковой личностью в истории Молдовы. Он стал первым руководителем православной церкви на территории Бессарабии, после ее перехода в лоно российского патриархата. Бэнулеску-Бодони широко известен своей просветительской деятельностью. При нем в Кишиневе была основана первая типография, в которой печатались книги для церквей и школ. Также он способствовал распространению образования среди неграмотного населения. Гавриил Бэнулеску-Бодони стал первым и единственным молдавским святым после канонизации в 2016 году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova