С новой недели в Тирасполе начинают работать подготовительные группы

По регламенту, в связи с пандемией в этих образовательных организациях будет обеспечено соблюдение санитарно-противоэпидемических мер.

ТИРАСПОЛЬ, 12 сен – Sputnik. С 14 сентября возобновляют работу логопедические и подготовительные к школе группы. Составляться они будут в соответствии со списочным составом, без учета занятости родителей.

"Разрешен прием воспитанников в возрасте от трех лет. Наполняемость групп не более 20 детей", - отметили в тираспольской администрации.

Для того, чтобы устроить ребенка в группу, родителям необходимо предоставить справки с места трудоустройства или другие документы, подтверждающие работу на территории Приднестровья. Причем это нужно сделать обоим родителям или единственному, или законным представителям ребенка.

Принимать в группу детей будут с соблюдением всех мер по профилактике COVID-19. При приеме пищи, нахождении в одном помещении будет соблюдаться социальная дистанция.

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