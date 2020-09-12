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В Кишиневе пройдет марафон, посвященный защите озонового слоя

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200912/31643588/V-Kishineve-proydet-marafon-posvyaschennyy-zaschite-ozonovogo-sloya.html

Молдавские спортсмены будут бежать 35 часов в честь 35-летия Венской конвенции об охране озонового слоя планеты Земля.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Десятки спортсменов выйдут на трассу марафона, организованного по случаю 35-й годовщины Венской конвенции об охране озонового слоя.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Беговой марафон будет продолжаться без перерыва 35 часов, сообщило Министерство сельского хозяйства, труда и социальной защиты. В целях соблюдения условий противоэпидемической безопасности, одновременно на маршрут будут выпущено лишь несколько бегунов.

Старт марафона состоится в пятницу, в 20.00.

В 1996 году Республика Молдова стала участником Конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. В обязательства нашей страны входит гармонизация национального законодательства в соответствии с условиями конвенции и отказ от веществ, которые прямо или косвенно содействуют разрушению озонового слоя.

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