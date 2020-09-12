На грани отчаяния: в селе София спасаются от засухи языческим обрядом

Тем временем, специалисты считают, что фетишизм и молитвы не помогут. Молдове нужно адаптироваться к глобальным изменениям климата.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Сильная засуха заставила жителей села София Дрокиевского района вспомнить о старинном обряде, который схож с языческими ритуалами. В жертву Всевышнему сельчане решили принести невинного и безгрешного "ребенка" - куклу Калояну.

© Sputnik / Дарья Чернега Засуха в селе София

Слезы - символ дождя

Куклу Калояну жители Софии лепят из глины за день до проведения ритуала.

"Человек был создан из глины, и в глину превратится", - пояснила выбор материала участница обряда Люба Патлати.

Калояну одевают в нарядное платье и кладут в маленьких гроб, украшенный по всем погребальным канонам. Старые женщины при этом громко причитают как на настоящих похоронах. Они просят Господа послать им дождь. По старинному обычаю, кукла символизирует безгрешного ребенка. Поэтому жители Софии верят, что такую "чистую" жертву Всевышний примет быстрее всего. Участникам траурной церемонии во время прощания с Калояной раздают "поманы" - небольшие подарки в память об усопшем. Как правило, это – калачи и полотенца.

В селе София Дрокиевского района надеются спастись от засухи при помощи ритуала © Sputnik / Дарья Чернега

В селе София Дрокиевского района надеются спастись от засухи при помощи ритуала © Sputnik / Дарья Чернега

В селе София Дрокиевского района надеются спастись от засухи при помощи ритуала © Sputnik / Дарья Чернега

В селе София Дрокиевского района надеются спастись от засухи при помощи ритуала © Sputnik / Дарья Чернега

В селе София Дрокиевского района надеются спастись от засухи при помощи ритуала © Sputnik / Дарья Чернега 1 / 5 © Sputnik / Дарья Чернега В селе София Дрокиевского района надеются спастись от засухи при помощи ритуала

"Два года назад мы сделали такой обряд. И как только закончили поминки, сразу пошел дождь. Спасибо Богу, что нас слышит". – рассказал житель села София Анатол Черемуш.

Возможно, такие совпадения, укрепляют веру сельчан в магическую силу старинного обычая. На траурную процессию собирается и стар, и млад. Хоронят Калояну на окраине села, и пока несут гроб, поют ритуальную песню. Ее смысл сводится к пожеланию того, чтобы Бог послал сельчанам столько же дождя, сколько слез пролито по усопшей кукле.

"Когда я была маленькой, существовал еще один обычай. Если дождь долго не шел, брали цыпленка и несли его на окраину села. Там его закапывали по самую шею так, чтобы торчала голова и клюв. Он клацал клювом как будто просит пить", - рассказала жительница Софии Елена Главан.

Обряды по вызыванию дождя раньше существовали и в других селах севера Молдовы. Но, как правило, до современников они дошли урывками. Например, в Фалештском районе в засушливые дни еще недавно было принято танцевать, петь песню про дождь и поливать друг друга водой. Ожидая, что живительные капли упадут с неба.

Засуха оставляет людей без воды

Жители села София не только давно не видели дождей, но и опасаются остаться без воды в колодцах. Большинство из них высохло, а в остальных уровень воды достиг критической отметки.

© Sputnik / Дарья Чернега Последствия засухи в селе София

Такая ситуация в Молдове становится все более распространенной. Например, в селе Брэтулень Ниспоренского района колодцы почти иссякли, и единственная надежда это несколько источников с тонкой струей воды. Люди выстаивают очереди, чтобы сделать запасы на несколько дней.

"В летнее время у нас почти нет воды. Приходим сюда с ведрами, стоим по два-три часа, чтобы наполнить всю тару. Сидим тут, занимаем очередь, смотрим, чтобы все подходили к крану в установленном порядке", - рассказала жительница села Брэтулень Варвара Плескан.

Из-за сильной засухи в Брэтулень полностью высохли речка и большое озеро площадью 100 гектаров. Пересохшие озера в этом году тоже больше не являются исключением из правил. Апокалиптические картины можно увидеть как в центральной части Молдовы, так и на юге республики. В селе Рэдень района Кэлэраш дно пересохшего озера покрылось глубокими трещинами, в которые при желании можно засунуть руку по локоть. Последние новости пришли из гагаузского села Томай. Там на грани высыхания находятся все озера. Вода в них настолько теплая, что скот отказывается ее пить.

Молдову спасет лес?

Экологи объясняют, что засуха этого года – следствие глобального потепления, которое происходит во всем мире. По мнению руководителя организации "Эко-Тирас" Ильи Тромбицкого, тенденция к высоким температурам и отсутствию осадков сохранится и в последующие годы, поэтому Молдове стоит адаптироваться к новым климатическим условиям.

"Главная мера это – посадка лесов. Они будут аккумулировать влагу и затем более рационально в виде распределят ее в малые реки. Кроме того, мы должны обезопасить малые реки водоохранными зонами, чтобы их берега не были распаханы, и вдоль речек были зеленые насаждения. Тогда есть шанс, что последствия изменения климата не будут столь драматичны", - заявил Тромбицкий.

Более того, эколог предлагает часть земель, отданных под сельское хозяйство, использовать под высадку лесов. На данный момент их площадь в Молдове едва достигает 11% от всей территории республики, что довольно мало.

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