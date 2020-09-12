Движение транспорта на некоторых участках в центре Кишинева ограничено

Ограничения действуют только на период выходных: из-за этого временно изменились и некоторые маршруты общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. С 08.00 субботы до 08.00 воскресенья частично приостановлено движение транспорта по столичной улице Н. Тестемицану на участке улиц Гренобле и К. Вырнав. Такие меры связаны с ремонтом улицы сотрудниками муниципального предприятия Exdrupo.

В связи с этим движение общественного транспорта перенаправлено на другие улицы. Автобусы №9 следуют в направлении пригорода Кодру с улицы А. Матеевича по улице П. Халиппа, Хынчешсткому шоссе, улицам Миорица, Гренобле и далее по установленному маршруту; обратно - с улицы Гренобле по улицам Г. Асаки, П. Халиппа, Измаильская и далее по привычному плану.

Маршрут микроавтобусов №125 укорочен до улицы К. Вырнав.

Также с 22.00 субботы до 06.00 воскресенья частично приостановят движение транспорта по столичной улице А. Матеевича на участке улиц А. Пушкина и М. Еминеску. Это связано с ремонтом инженерных сетей, находящихся в ведении предприятия Apă-Canal Chișinău.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video