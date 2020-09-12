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Движение транспорта на некоторых участках в центре Кишинева ограничено

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200912/31647215/dvizhenie-transporta-na-nekotorykh-uchastkakh-tsentr-chisinau-perekryto.html

Ограничения действуют только на период выходных: из-за этого временно изменились и некоторые маршруты общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. С 08.00 субботы до 08.00 воскресенья частично приостановлено движение транспорта по столичной улице Н. Тестемицану на участке улиц Гренобле и К. Вырнав. Такие меры связаны с ремонтом улицы сотрудниками муниципального предприятия Exdrupo.

В связи с этим движение общественного транспорта перенаправлено на другие улицы. Автобусы №9 следуют в направлении пригорода Кодру с улицы А. Матеевича по улице П. Халиппа, Хынчешсткому шоссе, улицам Миорица, Гренобле и далее по установленному маршруту; обратно - с улицы Гренобле по улицам Г. Асаки, П. Халиппа, Измаильская и далее по привычному плану.

Маршрут микроавтобусов №125 укорочен до улицы К. Вырнав.

Также с 22.00 субботы до 06.00 воскресенья частично приостановят движение транспорта по столичной улице А. Матеевича на участке улиц А. Пушкина и М. Еминеску. Это связано с ремонтом инженерных сетей, находящихся в ведении предприятия Apă-Canal Chișinău.

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Теги:
перекрытые улицы, изменения маршрутов


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