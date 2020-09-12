Кику: парламент Молдовы текущего созыва должен быть распущен

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику считает, что парламент действующего созыва должен быть распущен.

"Состоялось первое заседание парламента. Популизм куда серьезнее, чем вирус и засуха. Ответственные граждане в законодательном органе остались в меньшинстве. Этот парламент должен быть незамедлительно распущен", - написал Кику в субботу на своей странице в Facebook.

Первое пленарное заседание молдавского парламента состоялось на этой неделе. В проект рабочей повестки на четверг и пятницу были включены законодательные инициативы по изменению закона о государственном бюджете, закона о государственном социальном страховании на текущий год, а также закона об обязательном медицинском страховании на 2020 год. Эти изменения были проголосованы сразу в двух чтениях на фоне многочисленных споров. Однако по некоторым социальным проектам депутатам договориться не удалось. Голосование по одному из них пришлось аннулировать из-за нехватки голосов, а саму инициативу вернули в парламентские комиссии.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял о том, что нынешний состав парламента республики не соответствует результатам выборов 2019 года.

"Нынешний парламент не соответствует результатам выборов 2019 года. Появились перебежчики… Что делать с этим парламентом? Считаю, что его как можно быстрее нужно распустить. Утвердить механизмы, чтобы депутаты не переходили из партии в другую. И избрать новый парламент", - сказал Додон.

По мнению главы государства, после инаугурации нового президента первый указ, который он подпишет, должен быть роспуск парламента. "Так, чтобы правительство (в этом формате или в другом, но во главе с нынешним премьером) оставалось, скорее всего, до следующих досрочных парламентских выборов - в марте-апреле", - сказал Додон.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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