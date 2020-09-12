Что запрещено в Молдове до конца сентября: решение чрезвычайной комиссии

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила ряд решений с учетом анализа текущей эпидемиологической ситуации в стране, а также исходя из оценки уровня соблюдения мер в области общественного здоровья. Соотвествующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства страны.

"До 30 сентября включительно на всей территории Молдовы продлевается чрезвычайное положение в здравоохранении, которое было объявлено 15 мая Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, с возможностью пересмотреть сроки в зависимости от эпидемиологической ситуации на национальном уровне", - указано в постановлении комиссии.

Что запрещено до конца сентября

Утверждается план подготовки и ответа на инфекцию коронавируса нового типа – версия 2. План будет опубликован на официальной странице министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Подтверждаются меры по предотвращению и контролю инфекции COVID-19, обязательные по всей территории страны и действительные на период чрезвычайного положения в здравоохранении согласно приложению №1 постановления №21 от 24 июля 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья с последующими изменениями.

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Какие ограничения продлили до 30 сентября:

запрет на пребывание в публичных местах (лесах, парках, аллеях, пляжах) в группах из более чем троих человек. Соблюдение социальной/физической дистанции в один метр остается обязательной вне зависимости от числа людей, находящихся в общественных местах;

гражданам старше 63 лет нельзя находиться вне дома и общественных местах, если это не вызвано острой необходимостью;

продолжают действовать ограничения на пребывание на детских и спортивных площадках, парках развлечения;

запрещена деятельность ночных клубов (дискотеки и танцплощадки) вне зависимости от названия (к примеру, диско-бар, ночной клуб, караоке, ночной клуб, дискотека, клуб);

также под запретом проведение мероприятий с проведением зрителей внутри театров, кинотеатров, концертных залов.

Что разрешено

Решением комиссии теперь можно проводить праздничные мероприятия в заведениях общественного питания с участием менее 50 человек. При этом должны соблюдаться меры по предотвращению распространения COVID-19.

Кроме того, разрешено проводить массовые мероприятия с участием максимум полсотни человек с соблюдением противоэпидемиологических мер. Организатором необходимо в обязательном порядке составлять эпидемиологические анкеты (с указанием имени, фамилии, идентификационного номера, телефона, e-mail, домашнего адреса). При этом подобные мероприятия не должны организовываться близ общественных учреждений (школ, больниц и других мест с повышенным риском инфицирования).

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Также можно организовывать собрания с участием до 50 человек. При этом должны соблюдаться меры по предотвращению распространения COVID-19.

"Граждане, которые въезжают в Молдову, возвращаясь из стран "зеленой зоны" (безопасные с точки зрения распространения COVID-19), могут не заполнять эпидемиологическую анкету и, они не должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Если отправная точка – государство, входящее в "зеленую зону", но при этом транзитом пересекалась страна с "красным" статусом (в том числе транзит через аэропорт), тогда ему придется заполнить эпидемиологическую анкету и соблюдать в обязательном порядке режим самоизоляции в течение двух недель", - отмечено в тексте документа.

В страну могут въезжать "школьники и студенты, которым предстоит сдать вступительные или выпускные экзамены, прибывающим на обучение в образовательные учреждения на территории Молдовы или за границей, либо приезжающим для деятельности, связанной с завершением / организацией / проведением обучения с предоставлением всем подтверждающих документов". Эта же категория лиц не обязана соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах в случае отсутствия клинических признаков респираторной инфекции или фебрильного состояния.

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В постановлении Национальной чрезвычайной комиссии отмечено, что окружным избирательным комиссиям рекомендуется координировать работу структур для организации выборов с территориальными чрезвычайными комиссиями общественного здоровья для обеспечения соблюдения противоэпидемиологических мер.

"Рекомендуется по возможности организовать работу электоральных бюро / участков не в зданиях учебных заведений", - отмечено в тексте документа.

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В тексте решения комиссии также указано, что "несоблюдение мер общественного здравоохранения, изложенных в настоящем Постановлении, представляет собой опасность для здоровья населения и служит основанием для привлечения к ответственности за нарушение закона и/или уголовной ответственности".

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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