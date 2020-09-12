Победа – одна на всех: в Молдове чтят память героев Великой Отечественной войны

На территории Унгенского района в течение месяца открылись три восстановленных памятника советским воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. В селе Скулень Унгенского района открыли восстановленный воинский памятник-захоронение. Здесь покоятся останки порядка тысячи советских воинов различных национальностей, павших в боях с фашистами летом 1941 года и весной-летом 1944-го.

© Photo : Facebook / Igor Dodon В селе Скулень Унгенского района открыли восстановленный воинский памятник-захоронение

В церемонии открытия мемориала приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, представители посольства России в республике, руководство Унгенского района и общественные деятели.

© Photo : Facebook / Igor Dodon Церемония открытия восстановленного мемориала воинской славы в селе Скулень Унгенского района

Работы по восстановлению памятника проведены при финансовой поддержке посольства России в Молдове и мэрии Скулень. Организатором и исполнителем этого проекта стала Славянская правозащитная организация "Вече", а уточненные списки погибших воинов составила общественная организация "Август".

"Те, кто не чтит прошлое, не имеет будущего"

Президент подчеркнул важность сохранения исторической памяти о героизме тех, кто боролся за мир. Он поприветствовал, что во многих населенных пунктах Молдовы в этом году, как и ранее не забываются подвиги советских воинов.

"Десятки тысяч молдаван пали на полях Великой Отечественной войны. Они не вернулись домой. Кто-то из них погиб на территории нашей страны, другие - на территории бывшего Советского союза, а кому-то удалось дойти до Берлина. Мы должны сделать так, чтобы эти героические поступки помнили наши дети и внуки", - сказал Додон.

Глава государства отдельно поблагодарил российских партнеров за то, что они в течение всего года, так же как и ранее, помогают республике в реставрации памятников. Он также выразил благодарность всем, кто оказал содействие в восстановлении мемориала.

"В этом году мы отмечаем юбилейную дату – 75-летие Победы. Думаю, что для каждого гражданина Республики Молдова – это большой праздник. Очень рад, что в этом году наши солдаты участвовали в параде Победы на Красной площади", - отметил президент.

Он выразил уверенность, что большинство граждан республики с чувством гордости следили за тем, как достойно прошли молдавские солдаты по центральной площади Москвы.

"Уверен, что мы сможем эту Победу и эти чувства передать будущим поколениям. Мы обязаны помнить. Те, кто не помнит, не чтит прошлое, не имеет будущего", - подчеркнул Додон.

Помощь посольства России

Советник-посланник посольства России в Молдове Роман Романов отметил, что открытый мемориал занимает особое место в летописи Великой Отечественной войны – здесь в 1941 году одними из первых встретили стальной натиск вероломного врага.

"В 1944-м война победным маршем Красной армии проходила через эти места обратно… Но каждый шаг этого марша был оплачен жизнями героев, сражавшихся за свободу Родины. Без малого тысяча имен на этих плитах. Здесь же покоятся 17 павших неизвестных бойцов", - отметил Романов.

Он обратил внимание, что за перерезанной красной лентой отреставрированного памятника стоят кропотливые усилия. Дипломат подчеркнул, что в Молдове чтят память героев, и особая роль в этом принадлежит властям страны. Под патронатом главы государства проходят бессмертные полки, автопробеги в честь Победы, получают помощь ветераны, работают поисковики, восстанавливаются памятники, в том числе главный – мемориал "Вечность".

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"В наше время бесстыдных попыток переписать историю, вырвать из нее героические страницы Великой Победы, стоящей нашим народам миллионы жизней, принято говорить история всех рассудит, но для этого мы должны сохранить саму историю. Для всех нас, потомком воинов-победителей, защита памяти Великой Отечественной войны была и остается священным долгом", - заявил Романов.

Дипломат отметил, что при поддержке посольства, российских регионов и фондов в Молдове получают поддержку ветераны, приводятся в порядок воинские захоронения (в этом году их 16 – от Бричанского до Бессарабского района).

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"Не все еще удалось сделать. Коронавирус помешал многим планам, но, как и три четверти века назад вместе мы обязательно справимся", - заключил Романов.

Память, врезанная в гранит

Председатель Унгенского района Геннадий Митрюк отметил, что в августе на территории района были открыты два отреставрированных мемориальных комплекса в честь советских воинов, павших в боях с фашистами на полях Великой Отечественной войны.

"Сегодня состоялось открытие после реконструкции уже третьего воинского памятника-захоронения, где покоятся останки советских воинов, павших в начале войны и в 1944 году при освобождении села Скулень от фашистской оккупации", - сказал Митрюк.

По его словам, примечательно, что на установленных гранитных плитах увековечены имена не только советских воинов-освободителей, но имена местных жителей коммуны Скулень, которые отдали свои жизни в борьбе с "коричневой чумой", свободу и мир.

"От имени Унгенского района выражаю благодарность посольству России в Молдове и примэрии коммуны Скулень за оказанную помощь и реализацию этого проекта по восстановлению памятника-захоронения", - отметил Митрюк.

Примар коммуны Василий Касьян обратил внимание на важность сохранения исторической памяти. "Мы не должны забывать, историю и то, через что прошли люди", - сказал Касьян.

Историк-правовед, общественный деятель и председатель правления славянской правозащитной организации (СПО) "Вече" Николай Гуцул рассказал, что на гранитных плитах увековечены имена солдат и офицеров, в том числе 18 летчиков, которые погибли в начальный период войны.

"Главная наша задача – сохранить память для будущих поколений", - сказал Гуцул.

​Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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