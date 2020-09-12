Экс-премьер Молдовы: какие полномочия должны быть у президента республики

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Парламентская форма не эффективна для Республики Молдова. При идеальном раскладе в стране президент должен избираться всенародно, и быть главой исполнительной власти. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экс-премьер республики Василий Тарлев, занимавший должность премьера на протяжении семи лет (с 19 апреля 2001 по 19 марта 2008-го). До сих пор этот "рекорд" в Молдове никто не побил.

© Sputnik / Osmatesco Василий Тарлев высказал мнение, что сугубо парламентская форма правления для Молдовы не имеет успеха, как минимум в этот переходный период.

"На мой взгляд, идеально было бы в таком сравнительно компактном государстве, как Молдова, чтобы президент страны избирался всенародно, и он бы был главой исполнительной власти. Народ избирает президента, он приходит с обширной программой экономической, социальной, политической и, чтобы у него были возможности реализовать эти обещания", - сказал бывший глава кабинета министров.

Таким образом, считает собеседник, потом не будут звучать обвинения, что премьер был не тот или правительство не слушало главу государства.

"То есть в идеале была бы такая модель политической структуры, исходя из моей практики не только внутри государства, но и международной", - сказал эксперт.

По его мнению, процедура проведения всенародных президентских выборов должна быть сохранена в Молдове.

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"Хоть и заявляется в различных декларациях, нормативных и законодательных актах, что это парламентская страна, де-факто это не совсем так. От главы государства многое зависит. Важно, чтобы президент был человеком, который консолидирует общество", - сказал Тарлев.

Поэтому, как считает собеседник, главе государства нужно передать дополнительные более важные полномочия, не только декларативные, но и исполнительные, юридические и конституциональные. Тогда будет больше эффективности, считает эксперт.

"Парламентская форма для Молдовы не имеет успеха, как минимум в этот переходный период. Что такое парламентская страна? Есть 101 депутат, они голосуют, они все что-то просят, но никто ни за что не отвечает", - добавил Тарлев.

В случае Молдовы, по мнению экс-премьера, приемлема модель полу-президентской и полу-парламентской республики или президентской. "Посмотрите вокруг. В Румынии кто выбирает президента? Народ. Посмотрите на Россию, Украину, Беларусь, Болгарию и другие страны… Что касается 1 ноября, уже зарегистрированы 13 инициативных групп для сбора подписей кандидатов. Не думаю, что все претенденты пройдут процедуру регистрации в качестве кандидата в президенты", - добавил Тарлев.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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