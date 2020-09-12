Свежие данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в стране

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 43 тысячам.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтвержден 531 новый случай заражения COVID-19. Такие данные представило в субботу Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

В одном эпизоде речь идет об "импорте" инфекции - из Турции.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 42 714.

За минувшие 24 часа проведены 2626 тестов, при этом повторно - 254.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 37 медработников: 12 врачей, 21 медсестры и четверых сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 557 пациентов (из них 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Состояние 1352 оценивается как средней степени тяжести.

Из больниц выписан 481 ранее госпитализированный. Всего выздоровевших на данный момент - 30 918 человек.

Зафиксированы еще три летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1111.

Также Минздрав сообщил о смерти 70-летней Галины Безродной, которая работала семейным врачом в медицинском центре в Унгенах. Ее госпитализировали в районную больницу, а затем 9 августа в тяжелом состоянии перевели в институт скорой помощи. У женщины подтвердился COVID-19. В министерстве отметили, что у пациентки были и другие сопутствующие хронические заболевания. Она скончалась ранее.

Общее число медработников, скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом нового типа в Молдове, достигло 32 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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