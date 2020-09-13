Топ-5 самых популярных влогеров Молдовы - видео

За этими людьми следят тысячи молдавских пользователей. Они ведут интересные видеоблоги и каждый день удивляют публику чем-то новым. Звезды молдавского влоггинга рассказали о том, как пришли к успеху.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. В последние годы в Молдове все более популярным становится влогинг - это создание видеороликов на злободневные темы. В увлекательной и доступной форме люди с актерскими данными и харизмой рассказывают интернет-сообществу о самом интересном, что происходит в мире и родной стране.

В настоящий момент самым известным персонажем в молдавской онлайн-среде является Илие Бивол (Ilie Vlogs). За видеоблогом юноши на ресурсе Youtube следят около 1,3 миллиона человек, а в социальной сети Facebook у него более 149 тысяч подписчиков.

У Илие было сложное детство: он вырос в детском доме. Позже мальчика усыновила чужая семья. Какое-то время будущая звезда жил в США, после чего вернулся в Молдову.

"Когда мне было шесть лет, мама бросила меня, и я попал в детский дом. С ней было невозможно жить, она прямо говорила мне: "Хочу, чтобы кто-нибудь пришел, постучал в дверь и сказал, что ты умер". У меня есть и отец, но я его никогда не видел", - рассказал Илие в одном из своих видео.

На втором месте в топе популярных молдавских влогеров - Юлиана Берегой (более 800 тысяч фанатов на ресурсе Youtube).

Девушка стала настоящим феноменом в онлайн-среде. Видео Юлианы набирают миллионы просмотров, а подростки скупают билеты на ее концерты. Недавно звезда открыла интернет-магазин, который уже пользуется большой популярностью: здесь можно приобрести одежду с ее именем и фотографии.

На третьей позиции рейтинга - актер Емилиан Крецу. У него более 64 тысяч подписчиков на Youtube, 262 тысячи - на Facebook и более 400 тысяч фолловеров в сети Instagram.

"Я нравлюсь далеко не всем: много раз я получал сообщения, в которых мне говорили, что я - позорище, что меня нужно повесить или сослать в Сибирь. Но это меня не остановило, а наоборот, укрепило и позволило достичь того, чего хочу я, а не кто-то еще", - рассказал актер в одном из интервью.

Еще одна звезда молдавского влогинга - Андрей Болокан, его блог называется "Lumina" ("Свет"). Там он публикует видеоролики, в которых выражает личную позицию на многие злободневные темы политического, социального, культурного и другого характера. На ресурсе Facebook у Андрея более 100 тысяч подписчиков.

Завершают рейтинг участники группы "Comedy Zebra Show": они выпускают видео юмористической тематики. За ними следят почти 150 тысяч человек в сети Facebook и более 100 тысяч на сервисе Youtube.

В современном мире популярность в социальных сетях стала настоящим ресурсом и источником материального дохода. Интернет-звезды, способные влиять на общественное мнение, зачастую зарабатывают на прямой или скрытой рекламе самых разных товаров.

Вознаграждение за рекламный пост может составлять от двух-трех сотен до нескольких тысяч евро. Все зависит от количества подписчиков и того, какое влияние может оказать блоггер на аудиторию.

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