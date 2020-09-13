Топ туристических мест Молдовы: ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты - фото

В условиях ограничений на путешествия жители Молдовы заново открывают для себя родную страну. Всем, кто ищет новые интересные направления для поездки выходного дня, рекомендуем один из самых живописных уголков нашей страны — резервацию Рудь-Арионешть.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Этот ландшафтный заповедник находится на севере Молдовы в 45 километрах от города Сороки и является настоящей жемчужиной республики. Место придется по вкусу даже самым избалованным туристам: здесь можно найти водопады и ущелья, скалы и старинные монастыри, тысячелетние леса и глубокие яры.

© Photo : Из личного архива Dima Wom Осень в Молдове

Живописный уголок стал излюбленной локацией археологов, ученых и туристов. Ниже — пять причин поехать в Рудь для всех тех, кто неравнодушен к природе родной страны.

© Photo : Из личного архива Юрия Швеца Тенистое ущелье с небольшими каскадами

Удивительная природа

Резервация "Рудь-Арионешты" состоит из трех глубоких скалистых яров, которые миллионы лет назад были дном Сарматского моря. Это настоящий национальный парк, растянувшийся на 900 гектаров земли. По свидетельствам археологов, густым пойменным лесам, произрастающим в этих местах, около 5 тысяч лет — настоящее достояние республики.

© Photo : Из личного архива Dima Wom Тенистые ущелья

Заповедник образован из трех каньонов: Тэтэрэука, Арионешть и Рудь. Каньон Рудь имеет протяженность 5 км, он включает в себя реку Булбоака, образуя целый ряд порогов и водопад высотой в 10 метров. Множество разнообразных одиноких скал странных форм во время ветров производят мелодичные звуки.

© Photo : Из личного архива Юрия Швеца Настоящее раздолье для любителей пеших прогулок

В этих живописных местах до сих пор водятся косули, дикие кабаны и куницы. Здесь можно найти 40 видов животных, которые занесены в красную книгу Молдовы. Также участок природного ландшафта Рудь-Арионешть послужил убежищем многим реликтовым растениям.

© Photo : Из личного архива Dima Wom Осень в каньоне

"Пещера мертвых"

Когда-то в здешних местах протекала полноводная река, а ее пороги переходили в живописные водопады. Сегодня о них напоминают карстовые пещеры, во времена войн они служили укрытием от врагов.

Одной из них является "Пещера мертвых", которая находится на окраине села Рудь. Свое мрачное название она получила из-за того, что проходит под деревенским кладбищем.

© Photo : Из личного архива Dima Wom "Пещера мертвых" в селе Рудь

По легенде, пещера тянется под руслом Днестра и заканчивается на его левом берегу. Однако, проход завален.

Спуск в нее – непростой, глиняный и извилистый. Доступная часть пещеры составляет всего 80 метров, высота сводов в некоторых местах – около 5 метров и выше. Недалеко от входа можно увидеть следы ракушек и морского песчаника.

Свято-Троицкий монастырь

На террасе ущелья, называемого "Эоловой арфой", расположен один из красивейших монастырей Молдовы. Главный монастырский храм Пресвятой Троицы заложили в 1777 году на землях, принадлежавших братьям-помещикам Рудь. Это подтверждают старославянские надписи на внутренних стенах церкви – единственная уцелевшая реликвия.

© Photo : Из личного архива Юрия Швеца Рудьский монастырь

"Благо старые таблички сохранились. Две — с датой 1777 и одна - 1925 года, когда её отреставрировали. На старой табличке над входом можно разобрать имена ктиторов — Андронаке и Теодора Рудь. Ну вот и знаем, откуда название села и монастыря взялось", - пишет молдавский блоггер Юрий Швец.

© Photo : Из личного архива Юрия Швеца Свидетельства истории

Изначально монастырь был мужским, а теперь здесь всем заведуют монахини. 28 сестер наладили быт и облагородили территорию святой обители.

Особую ценность представляет сохранившийся фасад обители – ярчайший пример старомолдавского стиля архитектуры. Церковь построена в форме листа клевера.

© Photo : Из личного архива Юрия Швеца Рудьский монастырь – жемчужина севера Молдовы

По одной из легенд, желание возвести здесь монастырь появилось благодаря целебному источнику. Легенда гласит, что когда-то давно слепой верующий путник прибыл с монахом в монастырь Рудь. Они умирали от жажды и в какой-то момент вдалеке услышали журчание воды.

Странники пошли на этот звук и буквально в нескольких шагах нашли зеленую поляну с кристально чистой водой. Монах подвел слепого путника к источнику и помог ему вдоволь напиться водой и ополоснуть лицо. Спустя некоторое время слепой прозрел: так монах стал свидетелем чудесного исцеления. И сегодня вблизи монастыря немало источников с ледяной прозрачной водой.

© Photo : Из личного архива Юрия Швеца Небольшой каскад

Дуга Струве – единственный в Молдове памятник, охраняемый ЮНЕСКО

Село Рудь славится фруктовыми садами. Посреди одного из них находится геодезический знак мирового значения – так называемая "Дуга Струве".

Этот каменный куб был установлен 170 лет назад, как ориентир для географов, которые изучали форму земли. Во главе группы ученых стоял директор Пулковской обсерватории Василий Яковлевич Струве. Со своей командой он провел измерения территории от Измаила до Севера Норвегии – 2820 километров и тем самым доказал, что Земля имеет форму не идеального шара, а эллипсоида.

© Photo : Из личного архива Dima Wom Геодезический знак "Дуга Струве" в селе Рудь

На всем расстоянии географы расставили ориентиры в виде каменных кубов. Всего в мире сохранились 34 пункта дуги Струве, и один из них находится именно здесь: в Молдове на окраине села Рудь. Сегодня прикоснуться к этому уникальному объекту мирового значения может любой желающий.

Неприметную плиту более десяти лет назад во время пахоты случайно обнаружили фермеры. После это место облагородили, возвели небольшой памятник, а сам куб внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Photo : Из личного архива Dima Wom Информационная табличка памятника

Монастырь и заповедник в Каларашовке

Вблизи резервации Рудь есть еще одно примечательное место – крутой правый берег Днестра и Каларашовский яр глубиной в 150 метров.

Посреди скал и густой зелени, на выходе из ущелья, расположен Каларашовский Свято-Успенский женский монастырь. Точное время основания монастыря неизвестно. Согласно легенде в пещере напротив нынешнего монастыря жил монах-схимник, который и создал монашеский скит. Предполагается, что в конце XVI — начале XVII века здесь была построена первая деревянная церковь.

© Photo : Из личного архива Юрия Швеца Монастырь в Каларашовке

"Коротко об этой обители — здесь хорошо. Атмосфера приятная — везде разлито спокойствие и умиротворение, монахини приветливые и вежливые. И окружающие виды радуют", — пишет в своем блоге Юрий Швец.

Недалеко от монастыря расположен родник: по легенде, вода в нем лечебная и чудодейственная. К роднику ведет мощенная дорога с мостиками и перилами. "Встречаем и водопады на нашем пути к роднику. Вокруг тишь да благодать, только вода журчит", — добавляет блоггер.

© Photo : Из личного архива Dima Wom Дорожка к роднику

Открывая Молдову

Заповедник Рудь-Арионешты продолжает хранить свои тайны для всех, кто готов к ним прикоснуться. Это место обязательно к посещению всем, кто неравнодушен к родной стране, ведь оно полно легенд, красивых пейзажей и удивительных историй.

Пока осень не вступила в свои права, а на улице тепло и солнечно, советуем отправиться и погулять по этим удивительным местам. И привести оттуда собственные фотографии и впечатления, открыв для себя еще одну грань туристической Молдовы.

© Photo : Из личного архива Юрия Швеца Туманное утро в молдавских лесах

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