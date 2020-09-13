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Возгорание сухой растительности

Пылающая Молдова: сотни гектаров оказались в огне

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200913/31652904/pylayuschaya-moldova-sotni-gektarov-okazalis-v-ogne.html

Сразу в нескольких районах Молдовы понадобилась помощь спасателей для ликвидации крупных возгораний.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. За прошедшие сутки помощь молдавских спасателей потребовалась в 87 ситуациях риска. В 53 случаях речь шла о ликвидации возгораний.

Пожар.
© Sputnik / Caitlin Ochs
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В одном из эпизодов, который произошел в субботу поздно вечером в селе Кобыля Шолданештского района, для тушения пожара прибыли сразу четыре спецрасчета. Огонь увидели местные жители, которые и обратились в Единую службу спасения "112". Прибыв на место, специалисты обнаружили, что пламя охватило более 100 гектаров сухой растительности лесополосы. Спасателям удалось предотвратить распространение огня дальше. Специалистам предстоит определить причины и обстоятельства происшествия.

Другой инцидент произошел в населенном пункте Пепений Ной Сынжерейского района. Здесь в одном из домов пожар уничтожил 90 тюков соломы и корма для животных. Спасатели потушили возгорание, пламя не успело перекинуться на жилище.

Помощь пожарных потребовалась и в населенном пункте Миклешть Криулянского района, где загорелись 15 соток виноградника. Обстоятельства этого происшествия также предстоит выяснить.

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Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан о рисках источников возгорания в условиях низкой влажности и высоких температур.

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