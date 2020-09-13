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Поле в Молдове

"Желтый код" остается в силе: о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1345)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200913/31652955/zheltyy-kod-ostaetsya-sila-chem-preduprezhdayut-sinoptiki.html

В стране продолжают действовать сразу несколько предупреждений: как метеорологическое, так и гидрологические.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый" код метеоопасности из-за чрезвычайной пожарной опасности. Предупреждение будет действовать до 25 сентября. 

"В период 13-25 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера. В случае изменения интенсивности прогнозируемых явлений Гидрометеорологическая служба уточнит настоящее предупреждение", - отметили в структуре.

На большей части страны до 14 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

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Тема:
Погода в Молдове (1345)

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