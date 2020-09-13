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Центральная избирательная комиссия

ЦИК зарегистрировала первых кандидатов на выборы президента Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (106)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200913/31653273/cec-zaregistriroval-pervykh-kandidatov-vybory-prezident-moldova.html

Воскресное заседание Центрибиркома посвящено предстоящим в ноябре выборам президента: члены комиссии проверили поданные некоторыми претендентами в президенты документы.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии зарегистрировали первых кандидатов на выборы президента Молдовы, которые намечены на 1 ноября. Решение принято на заседании Центризбиркома в воскресенье.

Павел ПОСТИКЭ
© Sputnik / Rodion Proca
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Первыми кандидатами стали лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе и глава "Нашей партии" Ренато Усатый.

"Комиссия зарегистрировала электоральные символы для печати в бюллетенях для голосования, подтвердила представителей с совещательным голосом в ЦИК и лиц, ответственных за финансирование (казначеев) соответствующих конкурентов на выборах", - отметили в Центризбиркоме.

В ведомстве уточнили, что избирательная кампания начнется 2 октября. 

В понедельник Центральная избирательная комиссия установила порядок внесения в бюллетени Нэстасе и Усатого. Так, на первом месте будет значиться Ренато Усатый, а на втором - Андрей Нэстасе.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов. Теперь этим группам предстоит собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики. На это у них есть время ровно до 1 октября включительно.

В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов
© Sputnik /
В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (106)

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