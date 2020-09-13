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Воздух, которым дышат кишиневцы: экологи бьют тревогу

© Fotolia / Djoronimo
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200913/31655070/vozdukh-kotorym-dyshat-kishinevtsy-ekologi-byut-trevogu.html

Один из основных источников загрязнения окружающей среды - выхлопные газы автомобильного транспорта, влияющие на здоровье населения.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. На автомобильный транспорт в Молдове приходится ровно 88% выбросов загрязняющих веществ в воздух. Это приводит к большой концентрации углеводородов, оксидов углерода, оксидов азота и серы. Чем хуже техническое состояние автомобилей и чем ниже качество используемого топлива, тем вреднее выбросы. Они могут вызвать аллергии, бронхит или головные боли. Об этом рассказал в комментарии радиостудии Sputnik Молдова эколог Анатолий Прохницкий.

"У нас много старых машин, потому что они очень дешевые. Во-вторых, станции техобслуживания не соответствуют требованиям. При этом у горожан есть привычка постоянно пользоваться автомобилем", - считает эксперт.

По его мнению, чтобы в Кишиневе воздух был более чистым необходимо как можно больше покрытых растительностью и зелеными насаждениями мест.

Андрей Исак – о важности чистоты воздуха в Республике Молдова.
© Sputnik /
LIVE: Международный эксперт – о важности чистоты воздуха в Республике Молдова

"Высадка деревьев и зеленых насаждений вокруг города стало бы решением для того, чтобы уменьшить количество пыли и загрязнение воздуха. Конечно, в столице также ежедневно нужно проводить уборку", - отметил эколог.

Специалист считает, что в школах страны необходимо ввести обязательный предмет "Экологическое воспитание". Прохницкий считает, что здесь не нужно больших усилий. "В первую очередь должно быть желание. Власти должны участвовать и вносить свой вклад в улучшение экологической ситуации", - добавил эксперт.

Во время карантина воздух в Кишиневе стал чище из-за небольшого количества автомобилей, передвигающихся по столице. На качество воздуха тогда положительно повлияло и приостановка деятельности некоторых производственных предприятий, пояснил эколог.

Руководитель Национальной программы по вопросам защиты окружающей среды Андрей Исак считает, что частичным решением проблемы минимизации пагубного эффекта выхлопных газов для здоровья горожан стал бы постепенный переход большинства отечественных автомобилистов на экологичные транспортные средства. Сделать это в Молдове вряд ли получится быстро, но в стране открываются десятки зарядных станций для электромобилей, что уже дает возможность их владельцам чувствовать себя комфортно на дорогах республики. 

"Власти нашей страны могли бы продвинуться значительно дальше в этом направлении, используя альтернативные источники энергии для зарядки таких автомобилей. В частности, - энергию солнца и ветра. Но для этого нужны инвестиции", - сказал Исак в интервью Sputnik Молдова

По мнению эколога Владимира Гарабы, столица экстренно нуждается в разгрузке от огромного числа автомобилей. Одним из решений этой проблемы, по его мнению, стало бы строительство объездной кольцевой дороги. Также, как считает специалист, вариантом стало бы введение запрета на въезд в Кишинев частного транспорта, в особенности автомобилей, произведенных более 20 лет назад. Их, считает собеседник, необходимо оставлять на специально оборудованных парковках на въездах в столицу, а владельцев призывать пользоваться общественным транспортом.

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