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Врач. Архивное фото

Официальные данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердились в Молдове

Пресс-служба АФК "Система"
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1886)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200913/31656212/ofitsialnye-dannye-scolico-novykh-sluchaev-covid19-podtverdilisi-moldova.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове подбирается к 43 тысячам.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 264 новых случая заражения COVID-19. Такие данные представило в воскресенье Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Остановка общественного транспорта. Архивное фото.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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В трех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции - два из Испании и один из Турции.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 42 978.

За минувшие 24 часа проведены 1098 тестов, при этом повторно - 105.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 23 медработников: восьмерых врачей, 11 медсестер и четверых сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 577 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Состояние 1363 оценивается как средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 412 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 31 330 человек.

Зафиксированы еще шесть летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1123.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1886)

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