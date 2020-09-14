Считанные дни остались для предварительной регистрации избирателей

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. У граждан Молдовы с правом голоса, которые находятся за границей, осталось всего несколько дней для предварительной регистрации для выборов президента республики, намеченных на 1 ноября.

Таким образом, до 16 сентября все желающие принять участие в президентских выборах могут зарегистрироваться на сайте inregistrare.cec.md или подать письменное заявление в индивидуальном порядке или группой в Центральную избирательную комиссию / дипломатические представительства / консульства Молдовы.

Согласно данным сайта alegeri.md, наибольший прирост по заявкам на предварительную регистрацию отмечен среди граждан Молдовы находящихся в России. Их число выросло на порядка 750% (в восемь с лишним раз) в сравнении с данным за 2019-й, достигнув 4 940 на момент написания новости. В прошлом году число зарегистрированных в РФ граждан Молдовы с правом голоса составляло 575.

Активно проходит процесс предварительной регистрации граждан Молдовы в Италии, Великобритании и Германии.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video