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Считанные дни остались для предварительной регистрации избирателей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (107)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200914/31657682/schitannye-dni-dlya-predvaritelnoy-registratsii-kakov-krayniy-srok.html

Предварительная регистрация избирателей для участия в президентских выборов завершается 16 сентября.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. У граждан Молдовы с правом голоса, которые находятся за границей, осталось всего несколько дней для предварительной регистрации для выборов президента республики, намеченных на 1 ноября.

Центральная избирательная комиссия
© Sputnik / Mihai Caraus.
ЦИК зарегистрировала первых кандидатов на выборы президента Молдовы

Таким образом, до 16 сентября все желающие принять участие в президентских выборах могут зарегистрироваться на сайте inregistrare.cec.md или подать письменное заявление в индивидуальном порядке или группой в Центральную избирательную комиссию / дипломатические представительства / консульства Молдовы.

Согласно данным сайта alegeri.md, наибольший прирост по заявкам на предварительную регистрацию отмечен среди граждан Молдовы находящихся в России. Их число выросло на порядка 750% (в восемь с лишним раз) в сравнении с данным за 2019-й, достигнув 4 940 на момент написания новости. В прошлом году число зарегистрированных в РФ граждан Молдовы с правом голоса составляло 575.

Активно проходит процесс предварительной регистрации граждан Молдовы в Италии, Великобритании и Германии.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (107)

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