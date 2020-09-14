Целая группа в одном из детсадов Кишинева помещена в карантин: какова причина

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. У воспитательницы одного из детских садов молдавской столицы подтвердился коронавирус нового типа. Теперь вся группа помещена в карантин. Об этом сообщила вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич.

По ее словам, всего выявлено 35 активных случаев коронавируса в детсадах Кишинева, из которых в одном случае речь идет о ребенке. При этом на самоизоляции находятся 72 ребенка и 34 воспитателя.

"В самоизоляцию ушли дети из одной групп в результате контакта с воспитательницей, у которой подтвердился коронавирус", - обратила внимание Кутасевич.

Ответственные в Минобразования ранее уточнили Sputnik, что из 333 тысяч детей в республике порядка трех тысяч сейчас находятся на самоизоляции. Только в Кишиневе у 26 учащиеся и 49 сотрудников порядка двух десятков образовательных учреждений подтвердился COVID-19. При этом ни одна школа не была помещена в карантин.

С 1 сентября из 1252 школ в стране возобновили работу 1233. По данным Минобразования, 19 образовательных учреждений не открыли свои двери, так как 11 из них находились в карантине, а еще восемь частично не соответствовали противоэпидемиологическим требованиям. При этом учебный процесс в них проходил в онлайн формате. Ранее министр образования Игорь Шаров заявлял, что эти школы откроют свои двери после 14 сентября.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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