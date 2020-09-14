Чебан: в столице растет заболеваемость COVID-19 среди школьников и учителей

После первой недели сентября в школах зарегистрированы более двухсот подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Статистика показывает рост заболеваемости среди школьников и преподавателей в Кишиневе. Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан.

По данным городской администрации, по состоянию на 10 сентября в общеобразовательных учреждениях зарегистрировано 216 активных случаев заболевания COVID-19, в дошкольных учреждениях — 35 случаев.

Градоначальник сообщил, что в Кишиневе открыты 148 начальных и средних учебных заведений, которые посещают 92 863 учащихся.

При этом с начала учебного года возобновили свою деятельность 130 из 131 детского сада. В дошкольных учреждениях открыты 893 группы, которые работают на постоянной основе. По данным на 9 сентября посещаемость составила около 85 процентов детей, записанных в группы.

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